Александр Меламуд рассказал о первом миллионе

Гостем третього випуску нового сезону шоу «Без краватки» на НЛО TV з Іванною Онуфрійчук став відомий український бізнесмен, поет, музикант, композитор, актор і продюсер Олександр Меламуд.

Зараз він входить у сотню найбагатших людей України. Олександр одружений, має 4 дітей та двох онуків. Окрім бізнесу в нього є хобі – самогоноваріння. Бізнесмен навіть дав йому назву – меламудівка. Про творчі експерименти, перший мільйон і стосунки з Гаріком Корогодським Олександр Меламуд розповів у відвертому інтерв’ю Іванні Онуфрійчук.

Олександре, 21 вересня відбулася прем’єра п’єси «Серенада сонячної долини», продюсером якої ти є. А через тиждень з’явилась новина про те, що ти відкриваєш власний театр – розкажи про це, а також про прем’єру «Дракон», на яку всі чекають 20 жовтня?

Начнем с «Серенады солнечной долины» – это американский фильм 1941 года, где снимался оркестр известного голливудского актера Глена Миллера. По нему я решил сделать спектакль-мюзикл, где играет бэнд имени Джульетты Капулетти (созданный Александром Меламудом, – журн.). Также я пригласил замечательного режиссеры Семена Горова и очень хороших актеров: Ольгу Сумскую, Владимира Горянского, Алексея Вертинского, Мирославу Филиппович, Виталия Борисюка и Алису Диалло. Ваш покорный слуга также немного там сыграл (улыбается). Был собран такой состав, который при правильном подходе не мог сыграть плохой спектакль. Мне кажется, он удался. А потом я подумал: почему бы не сделать 10-15 качественных спектаклей? Мы еще с лета начали репетировать спектакль «Дракон» по пьесе-сказке Евгения Шварца. Это одна из самых необыкновенных пьес в плане истории и смысловой нагрузки. Это история смешная и глубокая, и вместе с тем трагичная – особенно в том прочтении, которое даем мы. И мне не стыдно за эти пьесы, потому что я знаю, что они получились.

Иванна Онуфрийчук и Александр Меламуд пресс-служба

В тебе є свій бенд імені Джульєтти Капулетті. Чому саме така назва?

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Ну это же красивое название (улыбается). Музыкальный руководитель у нас – Андрей Соловьев, он очень классный музыкант. Да и все ребята в бэнде высококлассные музыканты, кого ни возьми – всем можно аплодировать.

Ти розпочинав свій бізнес у 1987 році з відкриття швейної майстерні з пошиття спортивних штанів. Чому вирішив почати з цього?

Когда мы начинали (бизнес-партнером Александра Меламуда был бизнесмен Гарик Корогодский, – журн.), вообще не имело значения, чем ты будешь заниматься. Начав этот бизнес, мы договорились о поставке с магазином тканей. Мы начали шить лыжные штаны, которые сдавали на комиссию в магазины, которые их продавали. Параллельно с этим мы что-то строили, таскали технику из Сингапура – мы всем занимались перед тем, как выйти на какие-то ниши. Мы же ничего не умели и не знали, не получив никакого бизнес-образования. Другое дело в том, что нам просто повезло. Рынок был настолько пуст, что он прощал ошибки. И наши ошибки тогда не воспринимались так больно, как это было бы сейчас. Поэтому нельзя говорить о том, что мы сделали нечто необычное – нам просто повезло. Мы просто в нужное время оказались в нужном месте.

Александр Меламуд с Иванной Онуфрийчук пресс-служба

Вже кілька десятиліть підряд Гарік Корогодський є твоїм другом і бізнес-партнером. Це правда, що за цей час ви жодного разу не конфліктували?

Конечно, неправда. По молодости конфликтные моменты были не столько принципиальные, сколько амбициозные. Когда становишься взрослее, то понимаешь, что по каким-то непринципиальным вопросам ты можешь уступить. А по концептуальным вопросам уступать не стоит, потому что мы абсолютные единомышленники: у нас одинаковое понимание нравственных и человеческих ценностей. Мы познакомились с ним (с Гариком Корогодским, – журн.) 40 лет тому назад, вместе жили в общежитии. И вот так всю жизнь вместе.

Років 7 тому друзі зробили тобі на День народження відвертий подарунок, знявши кліп на пісню Леді Гаги. Але ти казав, що відео не мало потрапити до інтернету – як же воно туди потрапило?

Это был частный подарок для меня от друзей. Я посмотрел его с удовольствием, а дальше – какая разница? Если люди по этому поводу сейчас скандалят, то пусть.

Ти часто пишеш і жартуєш про адюльтер – це лише жарти чи ти насправді такий?

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Это та тема, о которой мужчина не должен сильно распространятся, разве что в творчестве (улыбается). Жена, когда читает мои стихи, часто задает вопрос: «Ну как же так?» А я отвечаю: «Дорогая, не путай автора и героя его произведения».

В якому році ти заробив перший мільйон?

Еще в начале 90-х.

Александр Меламуд и Иванна Онуфрийчук пресс-служба

О котрій годині розпочинається робочий день мільйонера?

Я встаю очень рано, но не потому, что хочу этого. Просто просыпаюсь чуть свет, а так я поспал бы подольше.

Коли ти збираєшся вийти на пенсію?

Когда меня понесут в белых тапочках, тогда и выйду.

Хто лідер у парі: Меламуд чи Корогодський?

У нас нет лидеров, потому что мы абсолютно равные. Но если бы мне нужно было бы отдать пальму первенства, я бы отдал ее Гарику.

Найщасливіший момент твого життя?

Таких моментов очень много: это женитьба, рождение детей, внуков, бизнес-удачи, спектакли, концерты – мне сложно выделить что-то одно.

Нагадаємо також, що раніше ми публікували інтерв'ю Іванни Онуфрійчук з Олегом Панютою.