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Актриса Екатерина Кистень рассказала о пластических операциях

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Звезда украинского кино рассказала, как сохраняет прекрасную физическую форму и как относится к пластической хирургии.
Актриса Екатерина Кистень рассказала о пластических операциях
Актриса Екатерина Кистень рассказала о пластических операциях
Пресс-служба канала СТБ

Заслуженная артистка Украины Екатерина Кистень, более известная в образе Насти в сериале “Коли ми вдома“, рассказала, как ей удается держать себя в отличной физической форме и как относится к пластической хирургии, которую любят многие звезды. 

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Я прекрасно отношусь к декоративным изменениям внешности и категорически против операционного вмешательства. Мне не нравится делать то, что невозможно изменить. Мне нужно иметь шанс вернуть все назад. Природа же не дура. Она правильно распределяет все вогнутости и выпуклости. И если ты что-то меняешь в себе, то какие-то пазлы в твоей жизни потом могут не сложиться», – высказалась актриса. 

Она добавила: 

Вся симметрия или асимметрия в человеке для чего-то же дана природой. Есть артикуляционная гимнастика, которой можно заменить хирургические вмешательства. Почему-то все считают, что мышцы тела нужно тренировать, а лица – нет. Ведь нужно шевелить не только конечностями, но и эмоциями. А хирургия – это страшно. Сейчас я против и надеюсь, меня это не постигнет в жизни. Хотя я понимаю, что разные ситуации бывают». 

 

Екатерина Кистень
Екатерина Кистень
kinomania.ru

 

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Екатерина Кистень около 12 лет занималась танцами, благодаря чему всегда оставалась в тонусе. 

Бросила танцы – поправилась. Довольно долго я была как гармошка: то растягивалась, то сжималась. Теперь наконец-то вошла в режим и не поправляюсь. Калории не считаю, но никогда не съем больше, чем мне, на мой взгляд, положено», – делится актриса. 

 

Екатерина Кистень
Екатерина Кистень
Пресс-служба канала СТБ

 

Она отметила, что в питании отдает предпочтение овощам и диетическим продуктам. Катя регулярно занимается спортом – каждый день ходит в спортзал. 

Я люблю активный образ жизни. Отчасти именно поэтому не покупаю машину – чтобы не проводить много времени в сидячем положении», –говорит звезда. 

Новый сезон сериала “Коли ми вдома“ выйдет на ТВ 24 сентября. 

Ранее солистка группы “НеАнгелы“ откровенно рассказала о первом поцелуе.

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Теги: украинский шоу-бизнес, Екатерина Кистень
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