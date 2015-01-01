Украинка, покорившая Эверест: «Помогать другим – это обязанность каждого»

Первая украинка, которая покорила наивысшую точку мира Эверест, Ирина Галай активно занимается благотворительностью, совсем недавно она поддержала Благотворительный фонд «Квитна». Спортсменка приняла участие в онлайн-аукционе, где лотом была тренировка с ней, а целью для сбора средств – помощь фонду в борьбе с раком молочной железы.

Ирина собственным примером и поступками вдохновляет бороться за свою жизнь и здоровье, и призывает общество быть неравнодушным. Сегодня, в Международный день альпинизма, Ирина делится с нами своими мыслями и планами.

Ирина, что Вас подтолкнуло к благотворительной деятельности? Расскажите о благотворительности в Вашей жизни.

Был период, когда мы очень много ездили в детские дома, и для меня это был большой удар. Когда я вижу такую несправедливость, меня это просто убивает. Я понимаю, что у нас очень много детей, которым нужна семья, поэтому думаю, что лучше сначала усыновить, а потом уже рожать самой. Я считаю, что кто-то должен это делать. Если мы все будем заниматься только своими делами и своими проблемами, то кто позаботится о других.

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Я обычно путешествую странами третьего мира и постоянно вижу ужасные условия и трудности, с которыми там живут люди. В 2015 году, на второй день моего пребывания в Непале, началось ужасное землетрясение в восемь баллов. На моих глазах погибло очень много людей, снесло все. Меня спасло то, что я на минутку вышла из отеля, чтобы пополнить счет мобильного. В это время началось землетрясение и мой номер полностью завалило. Я потеряла все свои вещи, но осталась жива. Тогда я осталась в Непале и месяц работала в Красном Кресте Китая. Ежедневно привозили по 200 искалеченных людей, которым нужно было оказывать медицинскую помощь. Затем я возила этих людей в монастырь, спала с ними в спальниках под открытым небом… Это был трудный период. Но я решила, что не могу поступить иначе и уехать. Оттуда я вернулась другим человеком. Потом я попала в базовый лагерь Эвереста с гуманитарной помощью для тех, кого занесло лавиной. Это была моя первая встреча с Эверестом, после чего все и закрутилось.

Помню, фотографировалась тогда на фоне гор и думала: «Какие глупые люди рискуют своей жизнью, чтобы подняться на какую-то вершину». Даже не думала, что когда-то буду на стороне тех людей. В следующем году я уже стояла на вершине.

Вот так меня и затащил Непал. Я постоянно туда возвращаюсь, и открываю для себя что-то новое. Это государство постоянно меня чему-то учит, сталкивает с трагическими смертями. В эту экспедицию в Непале погиб мой товарищ. Я очень люблю эту страну, она мне очень комфортна, но там постоянно случается какая-то трагедия.

Что Вы чувствуете, когда участвуете в благотворительных кампаниях?

Я никогда не задумывалась над этим. Это стандартная ситуация. У меня нет такого, чтобы я потом гордилась и любила себя за это. Считаю, что каждый должен так поступать и не делать из этого какое-то событие. Я никогда нигде не афиширую такие вещи. Если человек делает, то делает просто чтобы делать. Есть возможность – делай. Я никогда не отказываюсь от благотворительных проектов и сама постоянно уговариваю своих коллег принимать в них участие. Просто кроме офисной, у меня есть и другая жизнь, где я вижу ужасы нищенского существования людей в странах Африки. Мы даже не осознаем и не ценим того, что имеем.

Почему Вы решили этим лотом помочь именно БФ «Квитна»?

Я очень близко столкнулась с онкологическими заболеваниями. Постоянно вижу молодых женщин, страдающих раком молочной железы, и не понимаю, откуда это берется в таких масштабах. Я сейчас не только об Украине говорю – это во всем мире. Мы были в Германии, там ситуация с заболеваемостью не лучше. Их тысячи, и это молодые женщины в возрасте 30-35 лет, которым нужно пройти огромное количество «химии». Женщины, которые борются с раком груди – просто героини, но им нужна помощь. Поэтому я без колебаний сразу выбрала Квитну.

А Вы сами проходите обследования у маммолога?

Конечно, регулярно.

Как Вы считаете, почему в Украине достаточно низкий процент женщин посещают маммолога?

У нас, к сожалению, это не популярно. Нужно устанавливать огромные билборды по всем регионам Украины и постоянно напоминать женщинам, чтобы они проходили обследование.

Я видела ваш проект «Обещай себе беречь себя», меня невероятно порадовали эти розовые билборды. Это очень правильная кампания, обычно люди достаточно сильно прислушиваются к рекламе, даже не сознательно. И я очень прошу наших женщин обращать на них внимание и задумываться над своим здоровьем.

А как Вы следите за своим здоровьем, придерживаетесь ли правил здорового образа жизни?

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Здоровый образ жизни в том смысле, который сейчас популярен, то нет. Я не люблю вегетарианцев. Вообще считаю, что еще несколько лет и эта мода отпадет, потому что человеку нужно мясо. В экстремальных условиях где я была, организм очень нуждался мяса, а «траву» и видеть не мог. Я считаю, то, что кто-то придумал не употреблять мяса – лишь временная мода.

А у Вас есть вредные привычки?

Нет, я не имею никаких вредных привычек. Хотя я не отказываю себе в алкоголе, в меру, конечно. Я придерживаюсь баланса – золотой середины. Не вижу смысла полностью от чего-то отказываться. Главное потом дать организму отдохнуть и очиститься. Даже когда сидишь на диете, то изредка нужно себе позволять съесть что-то «недозволенное», чтобы человек потом не сорвался вообще. Я считаю, что человек должен быть разносторонним как в жизни, так и в питании. Конечно, избегая вредных вещей.

Как Вы думаете, сила вашего организма – это наследственность или результат силы воли?

Здесь играют роль и наследственность, и сила воли одновременно. Когда я вернулась с Эвереста, у меня очень изменился организм, а энергии было просто море. Пытаясь защитить себя, тело удерживало много воды и начали расти волосы. Я когда сдала анализы, то в моем организме уровень тестостерона был как у кавказского мужчины. Поэтому я потом долгое время восстанавливалась. Сейчас организм уже воспринимает такие стрессы нормально и сам нуждается в горах. Поэтому я его закалила своей силой воли, но и имею хорошие гены.

Вообще женщинам достаточно опасно подниматься на такую высоту. Именно поэтому за 25 лет независимости никто из украинок не поднималось на Эверест. Все боялись изменений физиологии. Но все выравнивается, поэтому бояться не стоит.

Вы считаете теперь в Украине альпинизм будет более популярным?

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Надеюсь, что да. Люди увидели, что обычная девушка из офиса, поставила цель и поднялась на Эверест наравне с мужчинами-профессионалами. Это реально. Но не обязательно всем идти к высшей точки мира, у нас есть Говерла и другие красивые украинские горы.

Сейчас о Вас знают и пишут много рубежом. Не предлагали Вам изменить гражданство и переехать в другую страну?

Гражданство нет, а вот дать интервью или посетить какие-то другие мероприятия, приглашают часто. Чаще всего приглашают в США, провести различные тренинги по альпинизму. Это потому что кроме меня они не слышали о других украинских альпинистках, хотя у нас есть хорошие спортсменки этого спорта. И думаю, что моя популярность заключается в том, что я не спортсменка, а офисный работник. Это нетипично, поэтому и вдохновляет.

Напомним также, что Бейонсе в своем интервью рассказала о том, как сложно ей дался период родов.