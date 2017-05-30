Я была в режиме выживания, - Бейонсе о сложных родах и принятии себя

Американская певица Бейонсе дала интервью глянцевому изданию Vogue.

Поп-дива Бейонсе украсила обложку сентябрьского номера Vogue US, которую уже называют исторической. Автором cover story выступил 23-летний Тайлер Митчелл – он стал первым темнокожим фотографом обложки за 126-летнюю историю журнала.

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Также певица дала откровенное интервью о сложных родах, воспитании детей, отношению к жизни и принятии себя. Ivona предлагает почитать самые яркие цитаты Бейонсе:

Месяц до родов я провела в кровати. Мое здоровье и здоровье детей находилось под угрозой, поэтому врач назначил мне экстренное кесарево сечение. После мы провели несколько недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Я была в режиме выживания и не до конца понимала, насколько всё серьезно. Мой муж стойко все перенес, он превратился в настоящего солдата, был мощной поддержкой мне. Я горжусь тем, что стала свидетелем его эволюции как человека, лучшего друга и отца.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 6 Сер 2018 р. о 6:03 PDT

После рождения первого ребенка я верила в общественные стереотипы на тему того, как должно выглядеть мое тело после родов. Под этим давлением я сделала всё, чтобы сбросить набранный вес за три месяца и даже запланировала небольшой тур, чтобы уж точно это сделать. Оборачиваясь назад, я понимаю, что это было сумасшествие. Я была кормящей матерью, когда выступала на шоу в Атлантик-сити в 2012 году. После рождения близнецов, мое отношение к этому поменялось кардинально.

😁🇺🇸 Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 29 Тра 2017 р. о 11:43 PDT

К девятому месяцу беременности я весила почти 100 килограммов. До сих пор мне не удалось вернуть свои руки, плечи и бедра к былым формам. У меня есть небольшой живот, оставшийся после родов, но я не спешу избавляться от него. Да, у меня есть жировые складки. И мне кажется это нормальным. Лишь спустя полгода после родов я начала работать над собой — готовиться к Coachella. Временно я стала веганкой, отказалась от кофе, алкоголя и фруктовых напитков. Я была терпелива, наслаждалась своими более округлыми формами.

Я думаю, женщинам и мужчинам важно научиться видеть и ценить свою естественную красоту. Вот почему я отказалась во время этой фотосессии от париков, наращенных волос и использовала минимум макияжа.



Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 6 Сер 2018 р. о 6:03 PDT

Жизнь — это путешествие. Я прошла через ад — туда и обратно. И я благодарна за каждый шрам. Я пережила измены и распри в самых разных формах. У меня были разочарования и в деловых отношениях, и в личных. Каждый раз я испытывала чувство опустошения и унижения. Но я научилась быть выше этого, научилась расти, идти дальше.



Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 14 Лип 2017 р. о 11:37 PDT

Для меня как для матери двух девочек важно, чтобы они знали о том, что они сами могут писать сценарии своих жизней. Они могут говорить на любые темы, исповедовать любую религию, быть не такими как все, иметь собственные политические взгляды, любить тех, кого захотят... Того же самого я хочу и для сына. Я хочу, чтобы он знал, что он может быть сильным и смелым, а может быть чувствительным и добрым. Хочу, чтобы у него был высокий эмоциональный IQ, чтобы он мог говорить то, что думает, быть честным. Это все, что женщина мечтает видеть в мужчине, но почему-то мы не учим своих сыновей этому.

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 17 Жов 2017 р. о 10:03 PDT

Сейчас я принимаю себя такой, какая я есть. Я продолжу изучать себя сантиметр за сантиметром. Я хочу больше узнать о себе, чтобы жить полной жизнью. Я долго и упорно работала, чтобы достигнуть той вершины, когда я сама смогу выбирать то место, где хочу находиться, и окружать себя теми людьми и вещами, которые вдохновляли бы меня.

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