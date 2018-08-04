На украинском ТВ покажут пресс-конференцию Александра Усика

Узнайте, где и когда смотреть первое большое интервью боксера после поединка с Муратом Гассиевым.

В это воскресенье, 5 августа, телеканал «Интер» покажет специальную пресс-конференцию абсолютного чемпиона мира и первого обладателя кубка Мохаммеда Али — Александра Усика. Напомним, что украинец победил российского боксера Мурата Гассиева в поединке 21 июля, который прошел в Москве.

Читай также: Я предлагал роли в обмен на секс, - первое интервью Вайнштейна после скандала

По информации пресс-службы телеканала «Интер», во время интервью спортсмен прежде всего поделился впечатлениями о схватке с Гассиевым.

Как проходил сам бой, вы все видели в прямом эфире на телеканале. Но я хотел бы отметить, что на меня очень хорошее впечатление произвели зрители в зале. То, как люди себя вели, когда играли два гимна, когда мы боксировали, когда закончился поединок… Поддерживали и меня, и Мурата. И эта поддержка была очень интеллигентной», – рассказал Александр.

Александр Усик Пресс-служба телеканала "Интер"

Прокомментировал Александр Усик и слухи о возможном присвоении ему звания Героя Украины:

Не надо мне ничего давать. Потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте – это самая лучшая поддержка, которую вы можете мне оказать. Герой? Не нужны мне никакие звезды и звания».

Читай также: Я хочу семью, – Даша Астафьева откровенно рассказала о личном

Также Александр поделился своими планами по переходу в новую весовую категорию и рассказал, о чем он мечтает вне бокса:

Я мечтаю о мире! Иногда фантазирую, что бы я сделал, если бы у меня была золотая рыбка. Я бы во всем мире убрал всю ложь и негатив. Я бы все оружие в мире уничтожил. И предложил бы людям соперничать в спорте, в науке – в любых сферах можно соперничать, но без оружия», - ответил он.

Смотрите полное интервью с абсолютным чемпионом мира уже завтра в эфире канала «Интер».

Ранее сообщалось, что канадца Рика Дженеста по прозвищу “Zombie Boy“ нашли мертвым в собственной квартире.