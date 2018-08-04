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На украинском ТВ покажут пресс-конференцию Александра Усика

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Узнайте, где и когда смотреть первое большое интервью боксера после поединка с Муратом Гассиевым.
Александр Усик
Александр Усик
Пресс-служба телеканала "Интер"

В это воскресенье, 5 августа, телеканал «Интер» покажет специальную пресс-конференцию абсолютного чемпиона мира и первого обладателя кубка Мохаммеда Али — Александра Усика. Напомним, что украинец победил российского боксера Мурата Гассиева в поединке 21 июля, который прошел в Москве. 

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По информации пресс-службы телеканала «Интер», во время интервью спортсмен прежде всего поделился впечатлениями о схватке с Гассиевым.

Как проходил сам бой, вы все видели в прямом эфире на телеканале. Но я хотел бы отметить, что на меня очень хорошее впечатление произвели зрители в зале. То, как люди себя вели, когда играли два гимна, когда мы боксировали, когда закончился поединок… Поддерживали и меня, и Мурата. И эта поддержка была очень интеллигентной», – рассказал Александр. 

 

Александр Усик
Александр Усик
Пресс-служба телеканала "Интер"

 

Прокомментировал Александр Усик и слухи о возможном присвоении ему звания Героя Украины: 

Не надо мне ничего давать. Потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте – это самая лучшая поддержка, которую вы можете мне оказать. Герой? Не нужны мне никакие звезды и звания».  

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Также Александр поделился своими планами по переходу в новую весовую категорию и рассказал, о чем он мечтает вне бокса: 

Я мечтаю о мире! Иногда фантазирую, что бы я сделал, если бы у меня была золотая рыбка. Я бы во всем мире убрал всю ложь и негатив. Я бы все оружие в мире уничтожил. И предложил бы людям соперничать в спорте, в науке – в любых сферах можно соперничать, но без оружия», - ответил он. 

Смотрите полное интервью с абсолютным чемпионом мира уже завтра в эфире канала «Интер».

Ранее сообщалось, что канадца Рика Дженеста по прозвищу “Zombie Boy“ нашли мертвым в собственной квартире.

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Теги: Александр Усик, интервью, пресс-конфенренция
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
direktor_b    04.08.2018, 16:33
Оценка:  0
direktor_b
Усик скажет,что украинцы и русские это братья,давайте обниматься а не воевать.Порошенко начал войну с братским народом,и от такой власти ему ничего не надо.Русские в ответ напишут,что это настоящий украинец,а те кто стреляет в русских Бандеровцы фашисты...
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