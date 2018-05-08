Green Grey рассказали о том, почему не уедут из Украины

Легендарная украинская рок-группа Green Gray в составе Андрея Яценко (Diezel) и Дмитрия Муравицкого (Murik) знакома, наверное, каждому украинцу. Они эпатировали ещё до того, как это стало мейнстримом.

Несмотря на то, что группа не «молодая», Дизель и Мурик держатся на плаву и заставляют говорить о себе. А о настоящей жизни рок-музыкантов и о том, почему лучше оставаться в Украине, а не эмигрировать, ребята рассказали ведущей шоу «Без краватки» на телеканале НЛО TV Иванне Онуфрийчук.

Как часто вы выпиваете? Ходит стереотип, что роковые исполнители чаще всего выступают пьяными, это правда?

Читайте также: Алексей Суханов рассказал о разводе, вине и о миллионах, которые не нужны

Murik: Хочу развеять для вас этот миф по поводу 50 грамм перед концертом – это чистая профанация. Стоит один раз увидеть себя в записи концерта в таком состоянии и становится понятно, что так делать не стоит.

Diezel: В девяностых, скажу честно, пили. А с началом двухтысячных то ли перепили уже, то ли выпили свой лимит, но перед выступлением больше ни капли.

А что пьете вместо алкоголя перед выступлениями? Что помогает собраться или расслабиться?

Murik: Чай с медом. Очень помогает разогревать связки и полезно для вокалистов. Только больше ни слова про чай, уж очень он мне приелся (смеется).

Diezel: Однозначно кофе. Я вообще очень много пью кофе: где-то 10 чашек до полудня и 5-6 чашек до 6 вечера. Чересчур много, знаю, но что поделать.

Вы вместе уже четверть столетия, наверное, знаете друг про друга все. Вы еще не надоели друг другу? Как часто между вами бывают конфликты?

Murik: Конечно, знаем многое, но не все. Зачем знать все? По правде говоря, мы даже не интересуемся всем. А насчет конфликтов, это жизнь, бывают разные ситуации и творческие моменты.

Diezel: Вот это тот редкий момент. Просто мы научились держать азарт рок-н-ролла вместе, это нас объединяет. Если у нас случаются ссоры, они не ультимативные, быстро отходим.

А бывали моменты, когда вам хотелось врезать, ударить напарника?

Вместе: Никогда!

Murik: Нет, такого у нас никогда не было. Я вам скажу даже больше, у нас никогда не было идеи какого-то распада или чего-то в этом роде.

Diezel: Междоусобицы и драка приближают момент распада. Мы, конечно, можем вместе кому-нибудь “навалять”, но, чтобы друг с другом – я такого просто не представляю.

Один из ваших наиболее известных хитов называется «Мазафака», а как часто в повседневной жизни вы используете нецензурщину и при каких обстоятельствах?

Читайте также: Телеведущая Светлана Катренко: “Люди, которые заботятся о животных - не сумасшедшие“

Diezel: Если и делаем это, то цензурно (смеется). Мы вкладываем в это искусство. Конечно, если это все на уровне самодеятельности, оно звучит пошло. А когда ты вкладываешь всю силу энергетики, чтобы сформулировать суть происходящего, то оно и звучит интересно.

Murik: “Латынь” проскакивает, бывает. Я бы даже сказал, скачет, как дурная. Но это все профессионально. Секс модный профессиональный, “латынь” тоже должна быть профессиональной.

Не было ли у музыкантов, авторов песни «Эмигрант», желания переехать на ПМЖ в другую страну?

Diezel: Мы её, собственно, и писали поэтому. У нас там друзья, родственники. У меня девяносто процентов семьи проживает за границей, а сейчас, к сожалению, практически все сто. Они все живут в Германии, в Америке, они всем довольны. Хвастаются, как у них все спокойно с деньгами, с путешествиями, то есть с этим проблем нет, все круто. Но нет друзей, нет тех теплых посиделок на кухне, как у нас здесь. Кто бы что ни говорил, но менталитет наш украинский хорош тем, что у нас все люди чувственные, можно поговорить даже просто с незнакомым человеком, и тебе станет легче, а в Германии или Америке такое в принципе невозможно. Мы счастливы, что живем в Украине.

Вы говорили, что во время съемок клипа на песню «Бабосы боссам» с Григорием Лепсом, вы не обсуждали политику, а общались на темы творчества и о девушках. Мне всегда было интересно, как мужчины обсуждают девушек, расскажите.

Читайте также: Звезды украинского CrossFit: Элина Литвинчук - известная атлетка, любящая мама и яркая женщина

Murik: Правильно, культурные люди вообще не общаются на тему политики. А про что мы общаемся с Гришей насчет девушек, мы признаваться не будем (смеется). Я бы назвал это глумом над девушками, над стереотипными ситуациями или случаями, которые случались с нами. Девочки, мы вас всех безумно любим, но глум он вечен, мы уйдем, а глум останется.

Вы имеете медицинское образование, я так понимаю, что в жизни оно вам не пригодилось?

Diezel: Нет. Мы медики, и я бы сказал, что мы сделали огромное одолжение стране, людям, вообще всему виду homo sapiens, изолировав себя от медицины и серьезных дел. Я вообще принципиально не хожу к врачам и не принимаю лекарства потому, что я был по ту сторону баррикад и я знаю, кто эти люди.

Murik: Я за что благодарен медицине? За большое количество друзей, хороших медиков, которые находятся на своем месте. Я всегда буду знать к кому обратиться.

Смотрите шоу «Без краватки» по воскресеньям в 09:00 на телеканале НЛО TV.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью Полины Крупчак относительно её карьеры и жизни в целом. Подробнее по ссылке.