Полина Крупчак: "Живу так, чтобы ни о чем не жалеть"

Полина Крупчак - певица, бизнес леди. Все, за что она берется, всегда доводит до конца. Мы пообщались с Полиной после съемок ее нового видео и задали ей несколько вопросов.

Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха в шоу-бизнесе?

Сложный вопрос, так как восприятие успеха у каждого человека очень личное, что для одного успех - для другого провал, и наоборот. Поэтому я измеряю успех по счастливым или нет глазам исполнителя, горит ли он тем, что делает, или давно запутался и не знает, чего хочет. Поэтому для меня достаточно быть счастливым и заниматься любимым делом, и это касается не только шоу-бизнеса.

Твоя самая характерная черта?

В разных жизненных ситуациях бывает по-разному, но скорее всего, самое главное - это никогда не сдаваться, какое бы сопротивление моим мечтам и действиям не оказывал бы окружающий мир. Если я решила, что на что-то стоит потратить мое время и добиться результата, я это безусловно осуществлю.

Полина Крпучак фото пресс-служба

Качества, которые ты больше всего ценишь в людях?

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Искренность и честность, всегда больше всего в цене то, что в дефиците, эти два качества сейчас огромная редкость, люди идут по головам и иногда готовы абсолютно на все, при этом простые человеческие ценности отходят на второй план, но так быть не должно. Именно поэтому у меня мало друзей, но в каждом я уверена на все 100%.

Что для тебя значит дружба?

Дружба - это те люди, с кем я могу всегда быть собой и не бояться, что мне сделают больно. Для меня дружба очень важна, я очень социальный человек и без общения просто не представляю свою жизнь. С моими друзьями мне хорошо и повеселиться, и погрустить, и просто помолчать, вместе уже столько пройдено, что слова иногда и не нужны.

Ты много путешествуешь, какая страна тебе импонирует больше всего и где бы ты хотела жить?

Я чувствую себя очень комфортно в Италии, мне импонирует абсолютно все: кухня, климат, архитектура, взрывной темперамент и мелодика речи. А жить мне нравится в Украине, я не тот человек, который будет делать что-то, что ему не по душе, я счастлива на этой земле и моей семье здесь хорошо, пока в планах переезда нет.

За что в твоей жизни ты чувствуешь наибольшую благодарность?

За семью, за возможность творить и жить полной жизнью, я не воспринимаю это как должное, я ценю каждый прожитый день.

Недавно закончились съемки нового клипа на песню «Кальянчики». Когда ожидать его выхода и чем тебе запомнились эти съемки?

Как раз сейчас идет работа по монтажу клипа и в начале июня ожидается премьера. Весь процесс съемок получился очень интересным для меня, начиная с образов, в которые мне удалось вжиться и заканчивая нетривиальными режиссёрскими находками Елены Винярской, должна получится эффектная, страстная работа и я надеюсь, зрителям она понравится.

Фото Полины Крупчак пресс-служба

Судя по фото, наряды в клипе будут более, чем провокационные, ты любишь эпатаж?

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Нет, это не про меня, для меня эпатаж это целенаправленная игра на публику, я же в своем творчестве и жизни просто стараюсь оставаться собой. Иногда мои образы могут быть более яркими или сложными, чем кто-то из зрителей мог ожидать, но это никак ни с целью провокации, это всего лишь значит, что так я себя в этот момент ощущаю и именно так хочу донести свое внутреннее состояние.

Ты занимаешься бизнесом, много тратишь времени на запись песен, съемки, плюс ты еще и мама, расскажи, как ты восстанавливаешься и где черпаешь энергию и вдохновение?

А вот из всего этого и черпаю, моя жизнь и есть мое вдохновение, важно не делать перекос в какую-то из сфер и тогда каждая из них будет давать силы, а не забирать.

Глядя на тебя нельзя не заметить, что ты всегда выглядишь стильно, ты сама подбираешь себе одежду или тебя помогают профессионалы?

В частной жизни я сама себе стилист и модельер, очень люблю моду и внимательно отслеживаю тенденции, но для сцены требуется совсем другой подход. Это сплетение творчества и функциональности. На последнем моем концерте была смена 5 образов и это все в режиме нон-стоп, за секунды, пока идет вступление или проигрыш. Такой сценарный план потребовал от нас не только красоты образов, но и интересных технических решений.

Какие бренды ты предпочитаешь?

Я выбираю не за имя, а за тот образ, который дизайнер создал, но безусловно есть бренды, которые попадают в поле моего зрения чаще, чем другие, это Alberta Feretti, Dolce & Gabbana, Missoni.

Певица Полина Крупчак фото пресс-служба

Есть ли темы, которые ты на данный момент считаешь наиболее актуальными для раскрытия в своем творчестве?

Вы знаете, я постоянно ловлю себя на мысли, что за тысячелетия существования человечество в своих стремлениях и задачах изменилось мало. Нас по-прежнему волнуют вопросы кто мы, откуда и для чего созданы, какой смысл в нашей жизни, ну, и более приземленные вопросы: любви, верности, предательства.

Но это не значит, что все песни у меня будут лирическими, ведь кроме этой грани жизни, есть еще просто радость, смех и веселье, и я очень органично чувствую себя исполняя зажигательные мелодии, это как будто ритм моего сердца в момент счастья и любви.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью со Светланой Лободой. Подробнее по ссылке.