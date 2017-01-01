“Мисс Европа-2017” Наталья Варченко: “Я не имею права выступить плохо, потому что олицетворяю нашу страну”

Победительница конкурса красоты "Miss Europe Continental-2017", международных танцевальных кубков, украинская модель, певица, профессиональная танцовщица Наталья Варченко рассказала о том, как успевать быть победителем везде, и даже больше.

Наталья, вы представляли Украину на международных конкурсах в разных странах. Расскажите, как за границей воспринимают украинок?

Украинок встречают очень тепло. Когда приезжают славянки, особенно девушки из Украины, все приходят в восторг от нашей внешности, простоты и душевности. Даже когда ты едешь на конкурс без поддержки, ее оказывают местные жители. Они искренне болеют за тебя и всегда встречают бурными аплодисментами, также особое внимание со стороны прессы. Это очень приятно.

Чувствуете ли вы ответственность за страну, когда представляете Украину на конкурсах? Насколько для вас важно привезти победу?

Когда представляю Украину на каком-либо конкурсе или соревновании несу колоссальную ответственность. Я не имею права выступить плохо, потому что олицетворяют нашу страну. Глядя на меня у других людей складывается впечатление об Украине. Конечно, всегда приятно возвращаться с победой, но все зависит от ряда факторов, в том числе, и удачи. Важно всегда держаться достойно. Не зря говорят «Главное не победа, а участие». Если не удалось победить, обязательно нужно оставить положительное впечатление, сделать для себя выводы, и двигаться дальше.

Наверняка, за время участие в конкурсах вы успели познакомиться с большим количеством представительниц из других стран. Поддерживаете с кем-то отношения сейчас?

Да, я поддерживаю дружеские отношения со многими девушками. У нас даже есть общий чат в соц. сетях, где мы общаемся, вспоминаем веселые моменты проведенные вместе на конкурсах, рассказываем, что сейчас происходит в нашей жизни, по возможности встречаемся. Я рада, что благодаря конкурсам появилась возможность увидеть мир. Теперь я могу поехать в любой уголок планеты, где меня всегда есть кому встретить.

Наталья Варченко фото пресс служба

Для многих весна - время перемен и начало нового. Как считаете, почему? Вы зависимы от времени года в календаре?

Наверное, это связано с переменой погоды и настроения. Девушки преображаются, теплую шубу сменяет легкое пальто и шелковое платье, глаза начинают сиять ярче. Мое настроение не зависит от погоды за окном. В каждом времени года есть свои прелести. Этой зимой я бегала и радовалась, как маленькая девочка, ныряя в большие сугробы снега, гуляла по лесу и наслаждалась снегопадом. Для меня это был какой-то сказочный период. Моя весна началась с путешествий. Я улетаю в теплые края, чтобы набраться сил.

На что опираетесь при выборе весеннего гардероба?

Весенний гардероб я начинаю подбирать еще зимой. Чтобы, когда резко уйдут холода и наступит тепло, не было сюрпризов. Стараюсь подбирать цвета, которые мне к лицу. Люблю шелковые платья, блузы, классический стиль одежды. К выбору гардероба подхожу очень тщательно и планирую шоппинг заранее, но бывают и спонтанные покупки. Если случайно пробегая мимо магазина вижу красивое платье и чувствую, что оно мне подойдет, не могу пройти мимо.

Прислушиваетесь к советам стилистов, модных глянцев или руководствуетесь собственным вкусом?

В моей команде есть стилист, но часто я сопротивляюсь его советам и настаиваю на своем. Выбираю то, что в первую очередь нравится мне, то в чем будет комфортно. Иногда в нашем противостоянии побеждает он, иногда я. Но считаю, что необходимо прислушиваться к мнению со стороны, в этом и есть задача стилиста, создавать неповторимые образы и следовать модным тенденциям.

Вы активно работаете над сольным музыкальным проектом. Поделитесь вашими творческими планами. Когда ожидать премьеру дебютного сингла?

Премьера песни состоится совсем скоро. После отдыха я сразу приступаю к съемкам клипа и обещают подарить вам настоящий хит.

Фото Натальи Варченко пресс служба

Какой вид деятельности, на данный момент, является для вас приоритетным – участие в конкурсах красоты, танцы или музыкальная карьера?

Моя жизнь разделилась на три творческие зоны – танцы, моделинг и музыка. Более 13 лет я посвятила модельной сфере, но для меня это скорее хобби. Что касается танцев, артист выходя на сцену не может просто петь и красиво стоять, он обязательно должен хорошо двигаться. Хореография является неотъемлемой составляющей музыкальной карьеры. Я считаю, что в совокупности все создает гармоничный образ, который нравится зрителю, поэтому сложно определить, что для меня на первом месте.

Наталья, у вас достаточно активный ритм жизни. Откуда черпаете силы? Что Вас вдохновляет?

Порой кажется, что сил двигаться дальше нет. Но приходит момент, когда во мне зажигается какая-то искра. Невозможно объяснить, наверное, это дается свыше, как сигнал. Меня вдохновляют творческие люди, которые добились успеха. Часто пересматриваю концерты Бейонсе, как она ведет себя на сцене, какой у нее взгляд. Еще вдохновляет моя команда, они очень позитивные ребята, всегда мотивируют и заставляют двигаться дальше.