“Мисс Европа-2017” Наталья Варченко: “Я не имею права выступить плохо, потому что олицетворяю нашу страну”
Победительница конкурса красоты "Miss Europe Continental-2017", международных танцевальных кубков, украинская модель, певица, профессиональная танцовщица Наталья Варченко рассказала о том, как успевать быть победителем везде, и даже больше.
- Наталья, вы представляли Украину на международных конкурсах в разных странах. Расскажите, как за границей воспринимают украинок?
Украинок встречают очень тепло. Когда приезжают славянки, особенно девушки из Украины, все приходят в восторг от нашей внешности, простоты и душевности. Даже когда ты едешь на конкурс без поддержки, ее оказывают местные жители. Они искренне болеют за тебя и всегда встречают бурными аплодисментами, также особое внимание со стороны прессы. Это очень приятно.
- Чувствуете ли вы ответственность за страну, когда представляете Украину на конкурсах? Насколько для вас важно привезти победу?
Когда представляю Украину на каком-либо конкурсе или соревновании несу колоссальную ответственность. Я не имею права выступить плохо, потому что олицетворяют нашу страну. Глядя на меня у других людей складывается впечатление об Украине. Конечно, всегда приятно возвращаться с победой, но все зависит от ряда факторов, в том числе, и удачи. Важно всегда держаться достойно. Не зря говорят «Главное не победа, а участие». Если не удалось победить, обязательно нужно оставить положительное впечатление, сделать для себя выводы, и двигаться дальше.
- Наверняка, за время участие в конкурсах вы успели познакомиться с большим количеством представительниц из других стран. Поддерживаете с кем-то отношения сейчас?
Да, я поддерживаю дружеские отношения со многими девушками. У нас даже есть общий чат в соц. сетях, где мы общаемся, вспоминаем веселые моменты проведенные вместе на конкурсах, рассказываем, что сейчас происходит в нашей жизни, по возможности встречаемся. Я рада, что благодаря конкурсам появилась возможность увидеть мир. Теперь я могу поехать в любой уголок планеты, где меня всегда есть кому встретить.
- Для многих весна - время перемен и начало нового. Как считаете, почему? Вы зависимы от времени года в календаре?
Наверное, это связано с переменой погоды и настроения. Девушки преображаются, теплую шубу сменяет легкое пальто и шелковое платье, глаза начинают сиять ярче. Мое настроение не зависит от погоды за окном. В каждом времени года есть свои прелести. Этой зимой я бегала и радовалась, как маленькая девочка, ныряя в большие сугробы снега, гуляла по лесу и наслаждалась снегопадом. Для меня это был какой-то сказочный период. Моя весна началась с путешествий. Я улетаю в теплые края, чтобы набраться сил.
- На что опираетесь при выборе весеннего гардероба?
Весенний гардероб я начинаю подбирать еще зимой. Чтобы, когда резко уйдут холода и наступит тепло, не было сюрпризов. Стараюсь подбирать цвета, которые мне к лицу. Люблю шелковые платья, блузы, классический стиль одежды. К выбору гардероба подхожу очень тщательно и планирую шоппинг заранее, но бывают и спонтанные покупки. Если случайно пробегая мимо магазина вижу красивое платье и чувствую, что оно мне подойдет, не могу пройти мимо.
- Прислушиваетесь к советам стилистов, модных глянцев или руководствуетесь собственным вкусом?
В моей команде есть стилист, но часто я сопротивляюсь его советам и настаиваю на своем. Выбираю то, что в первую очередь нравится мне, то в чем будет комфортно. Иногда в нашем противостоянии побеждает он, иногда я. Но считаю, что необходимо прислушиваться к мнению со стороны, в этом и есть задача стилиста, создавать неповторимые образы и следовать модным тенденциям.
- Вы активно работаете над сольным музыкальным проектом. Поделитесь вашими творческими планами. Когда ожидать премьеру дебютного сингла?
Премьера песни состоится совсем скоро. После отдыха я сразу приступаю к съемкам клипа и обещают подарить вам настоящий хит.
- Какой вид деятельности, на данный момент, является для вас приоритетным – участие в конкурсах красоты, танцы или музыкальная карьера?
Читайте также: Звезды украинского CrossFit: Элина Литвинчук - известная атлетка, любящая мама и яркая женщина
Моя жизнь разделилась на три творческие зоны – танцы, моделинг и музыка. Более 13 лет я посвятила модельной сфере, но для меня это скорее хобби. Что касается танцев, артист выходя на сцену не может просто петь и красиво стоять, он обязательно должен хорошо двигаться. Хореография является неотъемлемой составляющей музыкальной карьеры. Я считаю, что в совокупности все создает гармоничный образ, который нравится зрителю, поэтому сложно определить, что для меня на первом месте.
- Наталья, у вас достаточно активный ритм жизни. Откуда черпаете силы? Что Вас вдохновляет?
Порой кажется, что сил двигаться дальше нет. Но приходит момент, когда во мне зажигается какая-то искра. Невозможно объяснить, наверное, это дается свыше, как сигнал. Меня вдохновляют творческие люди, которые добились успеха. Часто пересматриваю концерты Бейонсе, как она ведет себя на сцене, какой у нее взгляд. Еще вдохновляет моя команда, они очень позитивные ребята, всегда мотивируют и заставляют двигаться дальше.
Напомним также, что ранее мы публиковали интервью с Давидом Хочолава, который рассказал об идеальном для него типе девушки. Подробности по ссылке.
Полная версия правил