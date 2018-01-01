Давид Хочолава рассказал об идеальной девушке и о том, кто круче: Месси или Роналду

Горячий грузинский парень Давид Хочолава побывал в гостях у ведущей шоу «Без краватки» на телеканале НЛО TV Иванны Онуфрийчук.

В апреле прошлого года грузинский футболист подписал контракт с «Шахтёром» и даже дебютировал в «Лиге Чемпионов УЕФА». Давид рассказал Иванне о том, как ему играется в «Шахтёре», суровом режиме и о личной жизни.

Расскажи о своей родине. Представь, что я хочу поехать в Грузию, но не знаю, какая она.

Грузия – это красота! Такой красоты природы ты нигде не увидишь, и люди у нас очень добрые, гостеприимные. Я много где побывал, но такого – нигде не видел! А кухня у нас какая… Очень вкусно! Правда, как футболист, могу сказать, что для фигуры она вредная – если начинаешь есть хинкали, то на одном точно не остановишься!

Какие самые знаменитые блюда в Грузии?

Я думаю, хачапури. После того, как я перешел в «Шахтёр», мне часто пацаны с команды задают вопрос, где найти хорошее хачапури – они готовы ехать даже 20 км, чтобы найти вкусное блюдо.

О грузинах говорят, что они очень горячие и темпераментные мужчины. Почему так сложилось?

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Страна очень много воевала, поэтому у нас есть темперамент, все боевые. У меня в команде единственная проблема в том, что я иногда зарабатываю много жёлтых карточек, потому что теряю контроль над собой и становлюсь агрессивным.

Как твои коллеги по команде относятся к твоему темпераменту?

Они знаю грузин, как и все в Украине. Наши страны хорошо общаются, дружат и знают друг друга.

Так сложилось, что футболисты-нападающие всегда более популярные, у них больше спонсорских контрактов и наград. Например, «Золотой мяч» получали более 20-ти нападающих и только 4 защитника. Ты защитник. Это был осознанный выбор?

Я понимаю, что атакующие футболисты на виду, но я за этим не гонюсь и никогда не хотел за счет чего-то прославиться. Я просто выполняю свою работу и делаю то, что у меня хорошо получается. Помогаю команде, как могу!

А ты придерживаешься режима?

Идеального режима не придерживаюсь, мне никак не удается, к примеру, уснуть в одиннадцать часов – это очень тяжело. Стараюсь придерживаться правильного питания, потому что у меня, как у всех грузин, склонность к набиранию веса. Я дни считаю до отпуска, чтобы первую неделю покушать хорошо – и потом целый месяц отдыхать и восстанавливаться после сытной еды.

Суровый режим у футболистов «Шахтера»?

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Режим примерно у всех одинаковый, отличается только то, что нагрузки намного больше. Команда очень высокого уровня, это топ-клуб, и тут намного быстрее все делается. Но по времени все одинаково. Когда не сезон – двухразовые тренировки, сборы за границей, где мы готовимся к сезону. Во время сезона – одна тренировка в день, плюс-минус теория, обед и за день до игры остаемся в гостинице.

Осенью ты дебютировал в Лиге Чемпионов. Какие ощущения?

Я пока в это не верю. Если сравнить, где я играл два года тому назад и что той осенью я уже был в ЛЧ – это просто сказка. Это была моя мечта. До сих пор отхожу от эмоций!

Колени не дрожали, когда выходил против «Наполи»?

Я считаю своим плюсом то, что очень редко переживаю за игры. Единственное – тяжело выходить на замену. Ведь пока ты сидишь на лаве запасных, ты почти болельщик, а тут надо быстро перестроиться с болельщика на футболиста.

Ты говорил, что мечтаешь выиграть ЛЧ с «Шахтером». Ещё есть команды, с которыми хотелось бы это осуществить?

Я с детства болею за «Реал Мадрид», но у меня даже мыслей нет пока никуда уходить. Только с «Шахтёром»!

На пресс-конференцию после матча с «МанСити» Паулу Фонсека (главный тренер «Шахтёра») вышел в костюме Зорро. Как часто у вас происходят такие шутки?

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С чувством юмора в «Шахтере» все в порядке! Когда был Хэллоуин, пришел Паулу и его спросили, во что он будет одеваться, если мы выйдем в плей-офф, и он сказал – Зорро. Честно, все верили, что он это сделает. Самое смешное, что ему понравилось, и он в аэропорту и в самолете в костюме Зорро тоже был.

Если не футбольную, какую карьеру ты бы выбрал?

Скорее всего, из-за того, что у меня в семье очень много врачей, то это была бы медицина. Кроме того, мне это интересно.

Месси или Роналду?

Я скажу сейчас странную вещь, потому что я упоминал, что болею за «Реал Мадрид», но я точно знаю, что Месси намного сильнее, чем Роналду!

А кто для тебя лучший защитник в мире?

Серхио Рамос (капитан «Реал Мадрида»). Он умеет всё, лидер команды, забивает, обороняет – всё вместе.

Расскажи о личной жизни. У тебя есть девушка?

У меня нет девушки. Были отношения, но не получилось.

А какая девушка для тебя идеальная?

Так нельзя сказать, нет идеала. Главное, чтобы вместе было хорошо. Внешность важна, конечно, но это не главное. В каждодневном общении должно быть комфортно.

Напоследок, как настоящий грузин, скажешь тост?

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Хочу сказать, что в жизни самое главное – это отношение людей. Если мы любим друг друга и хорошо друг к другу относимся, то все складывается. Давайте выпьем за любовь! Потому что это самое главное чувство, которое движет нами, и даже в самые плохие времена спасает и все становится на свои места.

Интервью с другими известными украинцами смотрите в шоу «Без краватки» по воскресеньям в 09:00 на телеканале НЛО TV.

Напомним также, что ранее мы публиковали интервью Светланы Катренко, которая высказалась в пользу защитников животных. Подробности по ссылке.