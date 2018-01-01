Даша Малахова: о кулинарных предпочтениях и о том, что приготовить на Новый год 2018

Читайте интервью с украинской телеведущей и актрисой Дашей Малаховой.

Одна из самых популярных кулинаров, рестораторов, а также создатель масштабного проекта Kartata Potata Даша Малахова поделилась с поклонниками своими кулинарными предпочтениями, планами на будущее, а также рассказала, что стоит приготовить на стол в Новый год 2018.

Даша, вы актриса, телеведущая и кулинар. Не хотели бы попробовать себя в новом амплуа? Например, принять участие в шоу-проектах?

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Наверное, я человек, у которого достаточно амплуа. Для меня настоящим челленджем наоборот было бы уменьшить количество амплуа. Это была бы какая-то концентрация, хотелось бы всю свою энергию отправлять в одно русло. Например, «Танцы со звездами» - интересный проект, я даже думала об этом и мне предлагали участие, я очень серьезно фантазировала об этом. Но, во-первых, это время, к проекту нужно очень серьезно относиться и посвятить себя ему полностью. А у меня есть работа в театре, под меня подвязано много людей и в проекте, и в студии, и в Театре на Подоле, у меня есть социальная деятельность, все это нужно было бы остановить. А так я люблю танцевать, мне достаточно бокала хорошего вина и хорошей музыки, чтобы устроить танцы со звездами :) Поэтому не могу сказать однозначно, с одной стороны, наверное, приятно изменить свою жизнь. У меня был такой опыт – проект в Аргентине, которому я посвятила два месяца своей жизни. Это было классное время, но взрослому человеку нужно либо не иметь семьи, либо не иметь текущих дел, потому что это влияет не только на тебя. Я всегда очень переживаю об ответственности, которую я несу перед другими людьми – они работают на меня и у меня перед ними ответственность в том, что я обеспечу их работой.

А какие жизненные принципы помогают вам, Даша, пережить трудные моменты?

Сам факт жизни. Сам факт присутствия на Земле и нележания в гробу. Вот эти факторы мне очень помогают. Когда я понимаю, что я здесь, что я жива. Возраст очень помогает, потому что время очень быстро движется, хочется очень многое успеть – даже нет времени на беспокойства и проблемы. Жизненные принципы – это возраст, принцип того, что я не молодею с каждым годом. И все зависит от того, что считать трудным моментом – можно считать и какую-то мелкую неприятность на работе и очень серьезное заболевание родственника. Люди страдают по разным поводам и очень часто переживают из-за вещей, из-за которых совершенно не стоит переживать. Но мы должны двигаться дальше. Для меня смысл моей жизни в людях, которые меня окружают, которые привязаны ко мне, которые несут ответственность за меня, за которых я несу ответственность. Вот так мы крутимся, как микроэлементы и друг друга поддерживаем, поэтому люди – это хороший жизненный принцип.

Даша, поделитесь, как вы видите себя через примерно 10-20 лет?

Ну, приблизительно, если меня посадить в микроволновку и минут пять там прокрутить :) Я буду немного более морщинистая, я уже буду красить волосы не частично, а полностью. А если серьезно, то я вижу себя в политике – мне очень нравится политика, я очень люблю публицистику. Я бы хотела стать политиком нового поколения. Мне бы хотелось выпустить несколько книг. Мне бы хотелось еще родить одного-двух, усыновить кого-то прекрасного, иметь большую семью. Надеюсь, я буду гулять со своей собакой – у нее почечная недостаточность и я очень надеюсь, что через 10 лет она будет с нами. У меня очень простые и очень банальные желания. И я бы хотела иметь шлейф какой-то мудрости, я бы хотела быть окруженной большим количеством людей, которые помогают мне, а я помогаю им. И, конечно, если не премьер-министром, то Министром социальной политики хотелось бы быть.

Какой своей работой (проектом) вы гордитесь? Часто ли отказываетесь от предложений поучаствовать в новом проекте? И почему отказываетесь?

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Я очень горжусь Kartata Potata – проекту 10 лет, для проекта это серьезный срок. Но в скором времени наш проект приостанавливается. Я никогда не сдавалась и в самые сложные моменты, когда мы закрывали ТВ-программу, я все равно знала, что хочу развивать этот бренд. Я очень горжусь Kartata Potata – мне кажется, это очень достойный бренд, который часто представляет себя за границей. Мне очень приятно, когда мы получаем какие-то призы. Это социальный, обучающий проект, это детская и взрослая кулинарные школы, мы запустили лавку – все эти проекты я очень люблю. Почему я так горжусь Kartata Potata? Потому что мы там никого не обманываем, я это говорю серьезно – мы используем лучшие продукты, у нас самые лучшие сотрудники. Это мой любимый проект, мой родной проект, мой ребеночек, я его очень люблю. Бывает отказываюсь от проектов, потому что я сама генерирую собственные проекты, я работаю сама на себя, причина, по которой я ушла с ТВ – меня уже очень сложно засунуть в какие-то рамки и заставить меня что-то делать. Отказываюсь по той причине, что не успеваю делать и свои проекты, и чужие, а свои проекты, конечно же, хочется делать.

Даша, поделитесь, какое блюдо ваше самое любимое? Возможно, есть какие-то предпочтения в разных кулинарных кухнях?

Я очень люблю мексиканскую кухню, вообще обожаю латиноамериканскую кухню – фасоль, гуакамоле, сальса, я такой мексиканец в душе :) Но ем я практически все – от украинской кухни, с детства люблю жареную курицу, зеленый борщ, запеканки, я готовлю такие простые блюда. Не люблю салаты с какими-то сложными соусами, они какие-то неродные.

Олег Батрак, tochka.net

Даша, вы предпочитаете экзотические блюда? И вообще, какое самое экзотическое блюдо вы пробовали в своей жизни?

Знаете, я вообще не большой поклонник таких странных блюд. В Таиланде, Индии, Японии или Китае я нигде не ела этой странной еды просто потому, что я не стремилась, мне не предлагали и у меня нет к этому интереса. Например, мне очень нравится региональная кухня. Мне очень нравятся разные субпродукты, хвосты. У нас в кафе есть прекрасный костный мозг в костях, очень классно делается с конопляным маслом. Скорее, я люблю такие блюда – вроде бы и местные, но необычные. Еще я очень люблю всякие грибы, но очень их боюсь. Это мой вечный жизненный спор, потому что я обожаю лесные, дикие грибы, но и боюсь их есть, потому что боюсь умереть именно от грибов. Когда я только начинала работать на ТВ, я подумала, что это будет очень смешно, что Даша Малахова умерла от поедания грибов.

А кто в вашей семье готовит? И существуют ли такие блюда, которые ваш муж готовит лучше вас?

Ну, у меня было несколько мужей – разные мужья готовили разные блюда. Сережа вообще не готовит, он готовит только яичницу. Буквально три дня назад он готовил для себя яичницу – я давала ему рекомендации, и он сделал все с точностью наоборот, яичница выглядела очень круто. Поэтому предполагаю, что это блюдо – именно яичница, которую он готовил :) Но он не кулинар – он спортсмен, поэтому это не страшно, не будем его заставлять готовить.

Дарья, скажите, что приготовить к праздничному столу на Новый год? Чем порадовать родных и близких?

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Кулинария – это, конечно, забота, очень яркое и понятное проявление заботы. Я всегда рекомендую готовить утку. У меня есть фирменный рецепт утки, думаю, его можно найти в Интернете. Она долго готовится, ее нужно замариновать, потом положить на грудинку, долго выпекать на грудинке, потом запекать с другой стороны, чтобы блюдо было сочным. Думаю, это хорошее блюдо, потому что там могут быть и мандарины, и апельсины, и яблоки, и можно фаршировать разной кашей, в этом жиру можно запекать картофель. Рекомендую сделать белый глинтвейн из белого вина, добавить туда кардамон, чернослив, чтобы пряный аромат разносился по дому. Это такое медленное приготовление, когда собираются друзья. В общем, я люблю традиционные блюда и рекомендовала бы баловать чем-то, что очень наше и местное, а не какими-то креветками :)

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