Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кейт Миддлтон показала новое фото в честь 8-летия принца Джорджа

Герцогиня Кембриджская обнародовала новый официальный снимок в честь дня рождения старшего сына.
Кейт Миддлтон показала новое фото в честь 8-летия принца Джорджа
Кейт Миддлтон показала новое фото в честь 8-летия принца Джорджа
instagram.com/dukeandduchessofcambridge

В четверг, 22 июля, первенец принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Принцу Джорджу исполняется восемь лет. По семейной традиции родители именинника выпустили новый официальный портрет.

Читай также: Наследники монархов: Дети, которые в будущем станут королями и королевами

Так, на странице герцогов Кембриджских было обнародовано фото, где принц Джордж в полосатой рубашке-поло и синих шортах позировал на капоте внедорожника. В роли автора праздничного кадра выступила сама Кейт Миддлтон.

Принцу Джорджу исполнилось 8 лет
Принцу Джорджу исполнилось 8 лет
instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Отметим, что принц Джордж является одним из одиннадцати правнуков королевы Елизаветы II. В очереди на трон мальчик занимает третье место после дедушки Чарльза и отца Уильяма.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: принц Джордж, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, дети Кейт Миддлтон, Герцог и герцогиня Кембриджские, королевская семья, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь