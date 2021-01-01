Кейт Миддлтон показала новое фото в честь 8-летия принца Джорджа
В четверг, 22 июля, первенец принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Принцу Джорджу исполняется восемь лет. По семейной традиции родители именинника выпустили новый официальный портрет.
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Так, на странице герцогов Кембриджских было обнародовано фото, где принц Джордж в полосатой рубашке-поло и синих шортах позировал на капоте внедорожника. В роли автора праздничного кадра выступила сама Кейт Миддлтон.
Отметим, что принц Джордж является одним из одиннадцати правнуков королевы Елизаветы II. В очереди на трон мальчик занимает третье место после дедушки Чарльза и отца Уильяма.
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