Принц Гарри написал мемуары о жизни в королевской семье

Британский принц Гарри шокировал королевскую семью очередным поступком. Герцог Сассекский в тайне от родственников решил написать автобиографическую книгу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американского издательства Random House, которое и выпустит мемуары принца в следующем году.

Random House раскрыл некоторые подробности предстоящей книги. В мемуарах читатели смогут более подробно узнать о пребывании принца на передовой в Афганистане, о исполнении королевских обязанностей и о его семейной жизни с Меган Маркл и их двумя детьми.

In an intimate and heartfelt memoir from one of the most fascinating and influential global figures of our time, Prince Harry will share, for the very first time, the definitive account of the experiences, adventures, losses, and life lessons that have helped shape him.