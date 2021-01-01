Миша Крупин & группа «Коррупция» собрали за 3 дня 5 аншлагов в столице .

Слезы Бардаша и стол за $10 тысяч: Кароль, Астафьева, Дурнев и «Дизель-Шоу» сходили на «Коррупцию» Пресс-служба

В минувший уикенд подопечные звездного продюсера Юрия Бардаша, группа «Коррупция», покорили музыкальный Эверест: во Freedom Hall собрали 5 аншлагов за 3 дня. На такую авантюру до карантина и после него не решался ни один украинский артист.

Послушать «Коррупцию» и бессменного фронтмена Мишу Крупина пришли Тина Кароль, Даша Астафьева, Фагот (Олег Михайлюта), продюсер Олег Збаращук, актрисы «Дизель-Шоу» Яна Глущенко и Виктория Булитко, певец Wellboy (Антон Вельбой), телеведущие Алексей Дурнев, Анатолий Анатолич, Андрей Черновол и Макс Назаров, экс-«Виа Гра» Анастасия Кожевникова, радиоведущая Анна Свиридова, главред журнала Playboy Влад Иваненко, дочь Михаила Добкина Алла и другие.

Слезы Бардаша и стол за $10 тысяч: Кароль, Астафьева, Дурнев и «Дизель-Шоу» сходили на «Коррупцию» Пресс-служба

В унисон с названием шоу многие гости оделись в красное. Так, Тина Кароль была в алом облегающем платье, которое подчеркивало достоинства ее фигуры. Тина инкогнито приехала в финал трехдневного марафона и смотрела концерт из VIP-ложи.

Слезы Бардаша и стол за $10 тысяч: Кароль, Астафьева, Дурнев и «Дизель-Шоу» сходили на «Коррупцию» Пресс-служба

В июне «Коррупция» проехала 6 тысяч километров и дала в рамках всеукраинского тура «Красный бархат» 25 концертов. К сольникам в Киеве готовились особенно: заказали 125 метров красного бархата, увеличили основной состав музыкантов. На сцене Крупин и Ко появились в фирменном black tie, играли песни из альбома «Журавли». Атмосфера в зале больше напоминала дружную компанию, где все давно знают друг друга, а песни схватывают на лету. Крупин виртуозно играл на скрипке под «Скрипочку», солировал на гитаре под «Силовичка», пел на бис «Красный бархат», много иронизировал по поводу своей внешности, рассказывал про отношения с бывшей возлюбленной, которую ласково называл журавликом, и вспомнил о недавнем подарке от бабушки на свое 40-летие.

Одна из «фишек» шоу – стол с гостями на сцене, его можно было купить. Как пояснил Бардаш, такая близость зрителей с артистами – тоже элемент программы. В планах музыкантов – продавать «особое место» на своих выступлениях за $10 тысяч.

Слезы Бардаша и стол за $10 тысяч: Кароль, Астафьева, Дурнев и «Дизель-Шоу» сходили на «Коррупцию» Пресс-служба

«У нас четко распределены обязанности: я занимаюсь бизнесом, Миша – музыкой. Я бы не стал браться за коллектив, если бы в него не верил. Миша делает большую песню, она будет работать через 5, 10 и 30 лет. Мой курс – не на модное, а на вечное. Миша – это мое взросление, хочу развиваться вместе с ним духовно и нравственно. Честно скажу, я вырос на шансоне, у меня была мечта запустить такой проект, с Мишей моя мечта осуществилась», – заключил продюсер Юрий Бардаш.

Кстати, Юрий Бардаш признался, что периодически плачет под песни «Коррупции», но, будучи продюсером группы, не вмешивается в творческую часть.

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