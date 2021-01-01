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Принцесса Беатрис впервые вышла в свет после объявления о беременности

Беременная внучка Елизаветы II вместе с мужем посетила Уимблдон.
Принцесса Беатрис впервые вышла в свет после объявления о беременности
Принцесса Беатрис впервые вышла в свет после объявления о беременности
Getty Images

Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, 32-летняя Беатрис Йоркская впервые после объявления о беременности совершила официальный выход. Вместе с 37-летним супругом, итальянским аристократом и бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци принцесса посетила один из теннисных матчей Уимблдона.

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В королевской ложе будущая мама появилась в длинном белом платье в черный горох с объемными рукавами и квадратным вырезом на декольте. Стоимость наряда, автором которого является бренд Self-Portrait, составляет 340 фунтов стерлингов (около 12 тысяч гривен).

Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Getty Images
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Getty Images
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Getty Images
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Getty Images
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021
Getty Images

О том, что Беатрис ждет ребенка, Королевский двор объявил 19 мая. Пол первенца принцессы пока не сообщается, однако уже известно, что пополнение в монаршей семье случиться уже этой осенью.

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Теги: принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, королевская семья, беременность звезд, Уимблдон
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Источник: ivonа bigmir)net

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