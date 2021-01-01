Принцесса Беатрис впервые вышла в свет после объявления о беременности
Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, 32-летняя Беатрис Йоркская впервые после объявления о беременности совершила официальный выход. Вместе с 37-летним супругом, итальянским аристократом и бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци принцесса посетила один из теннисных матчей Уимблдона.
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В королевской ложе будущая мама появилась в длинном белом платье в черный горох с объемными рукавами и квадратным вырезом на декольте. Стоимость наряда, автором которого является бренд Self-Portrait, составляет 340 фунтов стерлингов (около 12 тысяч гривен).
О том, что Беатрис ждет ребенка, Королевский двор объявил 19 мая. Пол первенца принцессы пока не сообщается, однако уже известно, что пополнение в монаршей семье случиться уже этой осенью.
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