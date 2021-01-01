Беременная внучка Елизаветы II вместе с мужем посетила Уимблдон.

Принцесса Беатрис впервые вышла в свет после объявления о беременности Getty Images

Старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, 32-летняя Беатрис Йоркская впервые после объявления о беременности совершила официальный выход. Вместе с 37-летним супругом, итальянским аристократом и бизнесменом Эдоардо Мапелли Моцци принцесса посетила один из теннисных матчей Уимблдона.

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В королевской ложе будущая мама появилась в длинном белом платье в черный горох с объемными рукавами и квадратным вырезом на декольте. Стоимость наряда, автором которого является бренд Self-Portrait, составляет 340 фунтов стерлингов (около 12 тысяч гривен).

Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021 Getty Images

Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021 Getty Images

Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021 Getty Images

Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021 Getty Images

Беременная принцесса Беатрис на Уимблдоне 2021 Getty Images

О том, что Беатрис ждет ребенка, Королевский двор объявил 19 мая. Пол первенца принцессы пока не сообщается, однако уже известно, что пополнение в монаршей семье случиться уже этой осенью.

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