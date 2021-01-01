Воркшоп "Ночь новых идей": как быть креативным

Александр Гудков на шоу воркшопе «Ночь новых идей» придумал песню Monatik Corporation, а Олег Боднарчук и Владимир Завадюк открыли тайны своих шоу.

На выходных 8-9 мая в Киеве состоялось уникальное событие для лидеров индустрий – воркшоп «Ночь новых идей». Главной целью мероприятия было построение моста между бизнесом и творчеством, идеей и реализацией. А также - доказать, что креатив может быть успешным - в любой сфере.

Как сказал автор и создатель проекта Мишель Сайкали «Это были 2 дня, после которых никто не останется прежним, а значит, скоро мы увидим и услышим массу потрясающих проектов».

Ночь новых идей Пресс-служба

7 спикеров, большинство, из которых выступали в такой роли впервые, 450 гостей в зале и еще больше онлайн - на самом креативном мероприятии столицы!

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Во время своего выступления Владимир Завадюк рассказал об эмоциях во время создания своих шоу («Голос страны», «Голос дети», «Танцы со звездами», «Маскарад», «Lip Sync Battle») объяснил формулы успеха, которые позволяют его проектам, становится самыми рейтинговыми.

Владимир Завадюк Пресс-служба

Владимир Завадюк раскрыл тайну романа Дана Балана и Тины Кароль на шоу «Голос страны» и назвал его «синтетическим»

Александр Гудков в разговоре с создателем шоу воркшопа, Мишелем Сайкали, рассказал о вдохновляющих для него программах на Ютуб. Одной из которых, он назвал выпуски на ютуб-канале украинского ведущего Алексея Дурнева.

Как отметил сам Александр: «Мне нравится формат «Дурнев смотрит сторис. Потому что ничего смешнее сторис сейчас в принципе нет».

Вместе с ведущим «Ночи Новых Идей», Мишелем Сайкали, Александр пообщался и со звездными гостями шоу воркшопа – певицами «Monatik Corporation» - Лида Ли и Нино. Вдохновившись креативной атмосферой мероприятия, Александр придумал и название для следующей совместной новой песни Лиды Ли и Нино – «Водолазы любви». Ведь здесь рождаются идеи! Стоит отметить, что уже утром один из участников «Ночи Новых Идей» не просто написал слова этой песни, но и сделал полноценную запись песни «Водолазы любви». Вот такие чудеса происходят на самом креативном шоу воркшопе страны.

Олег Боднарчук начал свое выступление с небольшого stand-up и погрузил гостей в мир грандиозных шоу, которые он создавал для Светланы Лободы, Никиты Алексеева, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и особенности постановки для шоу AMERICA’S GOT TALENT. Так же, конечно, звучали из зала вопросы как Олегу Боднарчуку работается с тем или иным артистом и Олег рассказал несколько инсайтов и поделился своим опытом работы с известными артистами.

Олег Бондарчук Пресс-служба

Олег Бондарчук: Самый большой страх режиссера – стать сбитым летчиком. Это значит, что нужно следить за временем и актуальностью. Потому что современно то, что удивляет.

Леонид Колосовский рассказал, как создавалось самое топового и популярного клипа-миллионника группы «Время и Стекло» - «Имя 505» и как в принципе создаются клипы для артистов, как важно, чтоб клип полностью отображал песню.

Леонид Колосовский Пресс-служба

Александра Дергоусова своим выступлением подтвердила, что бизнес и творчество должны идти вместе и всегда это стоит дорого. Она знает все о том, как продавать дорого свои идеи и что для этого нужно сделать – эти секреты узнали и зрители масштабного шоу воркшопа. «Забудьте пока о стоимости, вначале просто придумайте идею, которую вы безумно полюбите сами. Когда вы как сумасшедший хотите ее воплотить».

Александра Дергоусова Пресс-служба

Слова Александры заряжали в зале абсолютно каждого: «Не раз было такое, что моя команда говорила, что это невозможно, но это один из моих принципов – нет ничего невозможного. И эти слова безусловно отложились в голове у каждого гостя уже в начале второго дня!

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Завершала воркшоп CEO MOZGI GROUP - Ирина Горовая, которая поделилась очень важными инсайтами как монетизировать творчество. Сложно выделить что-то одно из выступления Ирины, но одним из инсайтов стали ее слова: «Быть в одной области специалистом сейчас уже мало, нужно объединять, накапливать и разбираться в очень многих областях, что помогает вам придумать в секунду идею, которая может стать гениальной». Ну и, конечно, запомнились слова Ирины: «Я очень не люблю тратить деньги, потому что когда ты тратишь и не видишь, как ты их вернешь – это бесполезная трата времени, ресурсов».

Ирина Горовая поделилась секретами подготовки к концерту VISLOVO в 2019 году, своим глобальным подходом ко всему и тем, насколько было важно выстроить правильную финансовую модель, чтобы первый проданный билет был в плюс.

Ирина Горовая Пресс-служба

Конечно же, ни одного спикера гости мероприятия не смогли отпустить без хотя бы минимум 10 вопросов и даже больше, ведь вопросы появлялись каждую секунду не только в чат боте «Ночь новых идей», в котором были все участники шоу воркшопа, а также из зала многие гости хотели лично задать вопросы спикеру.

Эта Ночь уже вошла в историю каждого гостя и спикера мероприятия! И мы еще услышим о новых идеях, которые зародились именно здесь среди креативных людей и на самом креативном шоу воркшопе страны!

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