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Люксембургский принц Луи решился на второй брак: Кто стал его избранницей

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Принц Луи объявил о помолвке с парижским адвокатом спустя четыре года после развода с принцессой Тесси.
Люксембургский принц Луи решился на второй брак: Кто стал его избранницей
Люксембургский принц Луи решился на второй брак: Кто стал его избранницей
instagram.com/courgrandducale

Третий сын Великого герцога Люксембурга Анри и его супруги Марии-Терезы, принц Луи женится во второй раз. Избранницей 34-летнего мужчины стала 29-летняя парижский адвокат Скарлетт-Лорен Сиргс.

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На официальной странице королевского дома Люксембурга в Инстаграм опубликовали две официальные фотографии будущих супругов и один кадр из их личного архива. Когда состоится свадьба влюбленных, пока не сообщается.

Принц Люксембурга Луи и его невеста Скарлетт-Лорен Сиргс
Принц Люксембурга Луи и его невеста Скарлетт-Лорен Сиргс
instagram.com/courgrandducale
Помолвка принца Люксембурга Луи и его адвоката Скарлетт-Лорен Сиргс
Помолвка принца Люксембурга Луи и его адвоката Скарлетт-Лорен Сиргс
instagram.com/courgrandducale
Принц Люксембурга Луи и его невеста Скарлетт-Лорен Сиргс
Принц Люксембурга Луи и его невеста Скарлетт-Лорен Сиргс
instagram.com/courgrandducale

Ранее Луи был женат на дочери кровельщика Тесси Антони, с которой познакомился во время учений натовского контингента в Косово. Их венчание состоялось в сентябре 2006 года. На церемонии даже присутствовал первенец пары Габриэль, которому на тот момент исполнилось полгода. Еще через год после свадьбы у них родился второй сын Ноа.

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Отметим, что власти Люксембурга признали брак Луи и Тесси морганатическим. Принц отказался от прав на люксембургский престол, но при этом сохранил титул. 18 января 2017 года Люксембургский двор объявил о разводе Луи и Тесси. Сейчас бывшая принцесса готовится к рождению первого совместного ребенка с новым возлюбленным, швейцарским финансистом Фрэнком Флесселом.

Принцесса Тесси с сыновьями и новым возлюбленным
Принцесса Тесси с сыновьями и новым возлюбленным
instagram.com/tessy_from_luxembourg

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Теги: Принц Луи, Люксембург, королевская семья, помолвка, Монархия
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Источник: ivonа bigmir)net

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