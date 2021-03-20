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К чему бы это: Джей Ло предстала в свадебном платье

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Джей Ло предстала в свадебном платье
Джей Ло предстала в свадебном платье
https://www.instagram.com/jlo/

Еще только неделю назад все обсуждали расставание Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом и сочувствовали детям, которых воспитывала пара, как внимание переключается на совсем другой вопрос - а точно ли они расстались?

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Во всяком случае, в Instagram Джей Ло появилось фото, на котором она - в свадебном платье! Удивление, однако, проходит когда всматриваешься в фото и понимаешь, что оно не с настоящей свадьбы.

Как выяснилось, этот снимок был сделан во время съемок фильма “Свадьба по залету“ (Shotgun Wedding), в котором в данное время снимается Дженнифер.

 

Джей Ло предстала в свадебном платье
Джей Ло предстала в свадебном платье
https://www.instagram.com/jlo/

 

Съемки проходят в Доминикане, а партнером Джей Ло по фильму является Ленни Кравиц. По сюжету он исполняет роль бывшего парня главной героини, которую соответственно играет Дженнифер.

Что до расставания с Алексом Родригесом, то похоже на то, что это было свидетельство кризиса, который пережила пара. «Мы работаем над некоторыми вещами» - так они на днях прокомментировали слухи о своем разрыве для издания People.

Более того, в Сети появились фото от папарацци, которые застали Лопес и Родригеса отдыхающими отдыхе в Доминикане.

 

Джей Ло с Алексом Родригесом в Доминикане
Джей Ло с Алексом Родригесом в Доминикане
super.ru

 

 

Джей Ло с Алексом Родригесом в Доминикане
Джей Ло с Алексом Родригесом в Доминикане
super.ru

 

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По-видимому, бейсболист навестил свою возлюбленную на съемках, чему она была искренне рада. Об этом красноречиво свидетельствуют фото. Так что, быть может, фото в свадебном платье - это намек для Родригеса? 

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Теги: Джей Ло, Дженнифер Лопес, актриса, свадебное платье
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Источник: Ivona

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