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Развод и дети: Джей Ло показала заплаканную дочь

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После расставания Дженнифер Лопес и Алекса Родригерса, дети пары испытывают эмоциональное напряжение.

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, как сообщили ряд западных СМИ, разорвала отношения с баскетболистом Алексом Родригесом. В частности, упоминалось, что 45-летний ексбейсболист изменял Лопес с 30-летней Мэдисон Лекрой, звездой реалити-шоу Southern Charm.

В совместной жизни латиноамериканской пары была поставлена точка. Однако, как это часто бывает, решение двух людей о разрыве может иметь неприятные последствия для их близких. Так, по-видимому, происходит и в семье Джей Ло.

Последний раз вместе пару видели 1 марта в Доминиканской Республике
Последний раз вместе пару видели 1 марта в Доминиканской Республике
people.com

Актриса поделилась в своем Instagram эмоциональной фотографией 13-летней дочери Эммы. На фото девочка выглядит заплаканной, она находится рядом со своим отцом Марком Энтони. Снимок сделан во время разговора по приложению FaceTime с мамой.

Развод и дети: Джей Ло показала заплаканную дочь
Развод и дети: Джей Ло показала заплаканную дочь
people.com

«Когда им грустно, но мама и папа рядом», - подписала кадр Дженнифер. Все дело в том, что дети Лопес очень сблизились с двумя дочерьми Родригеса. 

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А в совместном гражданском браке пара, напомним, воспитывала вместе четырех детей от предыдущих отношений: 13-летних близнецов Макса и Эмму (дети певицы от брака с Марком Энтони), а также 16-летнюю Наташу и 12-летнюю Эллу (дети Родригеса от бывшей жены Синтии Скертис).

Еще совсем недавно все в этой семье были счастливы
Еще совсем недавно все в этой семье были счастливы
people.com

 

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Теги: Дженнифер Лопез, Джей Ло, актриса, развод, звездные пары, Алекс Родригес
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Источник: ivonа bigmir)net

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