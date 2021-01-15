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Родственника королевы Елизаветы II арестовали за сексуальные домогательства

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Внучатый племянник Елизаветы II. Саймон Патрик Боуз-Лайон попал в громкий скандал.
Родственника королевы Елизаветы II арестовали за сексуальные домогательства
Родственника королевы Елизаветы II арестовали за сексуальные домогательства
Getty images

Королевская семья Великобритании получила очередной удар по репутации. На этот раз главный героем громкого скандала стал внучатый племянник Елизаветы II, 19-й граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Патрик Боуз-Лайон.

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Как сообщает Daily Mail, 34-летнего родственника британской королевы арестовали за попытку изнасилования. По данным издания, Саймон Патрик сильно напился во время вечеринки в родовом поместье Боуз-Лайонов и начал домогаться одной из девушек. 

Мужчина вломился в комнату жертвы, толкнул на кровать, и начал насильно ее целовать, утверждая, что хочет заняться с ней сексом. На сопротивления девушки граф отвечал: “Ты никто, чтобы указывать мне, что делать в моем доме“. Но, к счастью, спустя 20 минут девушке удалось убежать и попросить помощи у друзей, которые также отдыхали в замке.

Отмечается, что Боуз-Лайон пытался попросить у девушки прощения за пьяный инцидент, однако жертва его домогательств все таки подала заявления в полицию. Графа арестовали, но позже выпустили под залог и внесли в реестр сексуальных преступников. Члену королевской семьи грозил до 5 лет тюрьмы.

Племянника Елизаветы II Саймона Патрика Боуз-Лайона арестовали за домогательства
Племянника Елизаветы II Саймона Патрика Боуз-Лайона арестовали за домогательства
twitter.com/GuardianLifeNG

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Теги: королевская семья, Елизавета II, скандал, Саймон Патрик Боуз-Лайон
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Источник: dailymail.co.uk

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Mydove    15.01.2021, 17:20
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