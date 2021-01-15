Родственника королевы Елизаветы II арестовали за сексуальные домогательства

Внучатый племянник Елизаветы II. Саймон Патрик Боуз-Лайон попал в громкий скандал.

Королевская семья Великобритании получила очередной удар по репутации. На этот раз главный героем громкого скандала стал внучатый племянник Елизаветы II, 19-й граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Патрик Боуз-Лайон.

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Как сообщает Daily Mail, 34-летнего родственника британской королевы арестовали за попытку изнасилования. По данным издания, Саймон Патрик сильно напился во время вечеринки в родовом поместье Боуз-Лайонов и начал домогаться одной из девушек.

Мужчина вломился в комнату жертвы, толкнул на кровать, и начал насильно ее целовать, утверждая, что хочет заняться с ней сексом. На сопротивления девушки граф отвечал: “Ты никто, чтобы указывать мне, что делать в моем доме“. Но, к счастью, спустя 20 минут девушке удалось убежать и попросить помощи у друзей, которые также отдыхали в замке.

Отмечается, что Боуз-Лайон пытался попросить у девушки прощения за пьяный инцидент, однако жертва его домогательств все таки подала заявления в полицию. Графа арестовали, но позже выпустили под залог и внесли в реестр сексуальных преступников. Члену королевской семьи грозил до 5 лет тюрьмы.

Племянника Елизаветы II Саймона Патрика Боуз-Лайона арестовали за домогательства twitter.com/GuardianLifeNG

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