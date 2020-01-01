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Дети Кейт Миддлтон подготовили особый подарок на ее 39-летие

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Узнайте, как герцогиня Кембриджская отпраздновала день рождения.
Дети Кейт Миддлтон подготовили особый подарок на ее 39-летие
Дети Кейт Миддлтон подготовили особый подарок на ее 39-летие
instagram.com/kensingtonroyal

В субботу, 9 января супруга будущего короля Соединенного королевства принца Уильяма, Кейт Миддлтон отметила день рождения. Герцогине Кембриджской исполнилось 39 лет.

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Из-за локдауна в связи с распространением коронавируса Кейт не смогла отпраздновать именины вместе с родственниками и близкими друзьями. Ранее празднование всегда начиналось в ближайшее воскресенье с посещения церкви вместе с Елизаветой II и с пре-пати в поместье в Анмер-холл.

В этом году Миддлтон провела день рождения только со своим мужем, принцем Уильямом и их тремя детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи. Как сообщает People со ссылкой на инсайдера, дети подготовили для Кейт особый сюрприз. Вместе с папой они организовали небольшую семейную вечеринку с чаепитием и тортом. Инсайдер отметил, что принц Уильям знает толк в чайных церемониях.

“Если вы пойдете к ней домой, вы получите чашку чая, и часто чай готовит Уильям! Это красивый, гостеприимный дом, а не навороченный душный дворец“, - отметил источник.

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Теги: Кейт Миддлтон
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Источник: people.com

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