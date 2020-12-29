Годовалый сын герцогов Сассекских развеселил Сеть милым поздравлением с Новым годом

Меган Маркл и принц Гарри записали новогодний подкаст с участием их сына Арчи.

Британский принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, которые в начале 2020 года объявили о сложении королевских полномочий, записали для своих поклонников новогодний выпуск подскаста Archewell Audio на сервисе Spotify.

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В записи принял участие сын пары - годовалый Арчи. В аудио можно услышать, как мальчик подбежал к знаменитым родителям. После чего он забавно поздравил слушателей с наступающим Новым годом 2021.

Так, малыш сначала повторил за папой слово “Happy“, за мамой - слово “New“, а слово “Year“ Арчи добавил от себя. После чего громко засмеялся. Отрывок с милым моментом опубликовали пользователи Twitter.

LISTEN TO HIM OMG 🥺🥺🥺 pic.twitter.com/qogJWD1foz — lacey (@__mrswrigs) December 29, 2020

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