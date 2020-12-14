Сестра Кейт Миддлтон беременна вторым ребенком - СМИ

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз во второй раз станут родителями.

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Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон и ее муж, бывший автогонщик и менеджер хедж-фонда Джеймс Мэттьюз ожидают на появление второго ребенка. О беременности Пиппы сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, близкий к окружению Миддлтон.

“Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в трудный год. Вся семья в восторге“, - рассказал инсайдер.

Отметим, что 37-летняя Миддлтон и 45-летний Мэттьюз впервые стали родителями 15 октября 2018 года. У пары родился сын Артур.

Пиппа Миддлтон и Кейт Миддлтон Getty Images

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