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Королевский беби-бум: Шведская принцесса София беременна в третий раз

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Супруга принца Карла Филиппа, принцесса София готовится к рождению третьего ребенка.
Королевский беби-бум: Шведская принцесса София беременна в третий раз
Королевский беби-бум: Шведская принцесса София беременна в третий раз
instagram.com/prinsparet

Сын короля Швеции Карла XVI Густава, принц Карл Филипп готовится в третий раз стать отцом. Его жена, бывшая модель принцесса София (в девичестве София Хелльквист) объявила о беременности.

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На официальной странице шведской королевской семьи в Инстаграм сообщается, что у пары родится еще один мальчик. Малыш появится на свет в конце марта или в начале апреля 2021 года. Отметим, что у 41-летнего Карла Филиппа и 36-летней Софии уже есть двое сыновей - 4-летний Александр и 3-летний Габриэль.

“Мы счастливы и с нетерпением ждем встречи с нашим третьим ребенком, братом принца Александра и принца Габриэля. Нового маленького члена нашей семьи“, - написали шведские принц и принцесса.

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Теги: принц Карл Филипп, принцесса София
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Источник: ivonа bigmir)net

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