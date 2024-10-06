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В Сети показали архивное фото принцессы Дианы с отдыха на яхте

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На снимке принцесса Диана позировала в купальнике со стаканом в руке.
В Сети показали архивное фото принцессы Дианы с отдыха на яхте
В Сети показали архивное фото принцессы Дианы с отдыха на яхте
Getty images

Соучредитель итальянского бренда Valentino и друг покойной принцессы Дианы Джанкарло Джамметти поделился в соцсети редкими фотографиями из личного архива.

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Так, на странице мужчины в Инстаграм появились два раритетных кадра, сделанных в девяностых годах. На первом фото Джанкарло и Диана общаются на одном из светских мероприятий. Принцесса предстала в белом пиджаке и голубых брюках.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
instagram.com/giancarlogiammetti

Второе фото было сделано во время отдыха друзей на роскошной яхте. Диана позировала в купальнике с ярким орнаментом, фиолетовой рубашке и темных очках. В руке она держала стакан с соком.

“И вот два момента дружбы с ней“, - подписал фото Джамметти.

Принцесса Диана
Принцесса Диана
instagram.com/giancarlogiammetti

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Теги: Принцесса Диана, Джанкарло Джамметти
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Источник: ivonа bigmir)net

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