В Сети показали архивное фото принцессы Дианы с отдыха на яхте
Соучредитель итальянского бренда Valentino и друг покойной принцессы Дианы Джанкарло Джамметти поделился в соцсети редкими фотографиями из личного архива.
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Так, на странице мужчины в Инстаграм появились два раритетных кадра, сделанных в девяностых годах. На первом фото Джанкарло и Диана общаются на одном из светских мероприятий. Принцесса предстала в белом пиджаке и голубых брюках.
Второе фото было сделано во время отдыха друзей на роскошной яхте. Диана позировала в купальнике с ярким орнаментом, фиолетовой рубашке и темных очках. В руке она держала стакан с соком.
“И вот два момента дружбы с ней“, - подписал фото Джамметти.
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