Шведский принц Карл Филипп и его жена София заболели COVID-19

Королевский двор Швеции сообщил, что принц Карл Филипп и принцесса София заразились коронавирусом.

Сын короля Швеции Карла XVI Густава, принц Карл Филипп и его жена, бывшая модель принцесса София (в девичестве София Хелльквист) заболели коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте королевской семьи.

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В заявлении отмечается, что в среду, 25 ноября, супруги получили позитивные результаты теста на COVID-19. У 41-летнего Карла Филиппа и 35-летней Софии пока только легкие симптомы простуды. Сейчас пара находится на самоизоляции в своем доме вместе с сыновьями - 4-летним Александром и 3-летним Габриэлем.

Принц Карл Филипп и принцесса София с сыновьями instagram.com/prinsparet

Ожидается, что в ближайшее время тест на коронавирус сделают король Швеции Карл XVI Густав, его жена, королева Сильвия, а также старшая дочь, наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль.

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