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Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы: Новое фото пары

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Узнайте, какой подарок Елизавета II и принц Филипп получили на годовщину свадьбы от правнуков Джорджа, Шарлотты и Луи.
Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы: Новое фото пары
Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы: Новое фото пары
instagram.com/theroyalfamily

В пятницу, 20 ноября, королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский, принц Филипп отмечают 73-ю годовщину со дня их свадьбы. По случаю знаменательной даты Букингемский дворец выпустил новую фотографию супругов.

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Так, на официальных страницах королевской семьи появилось фото, где 94-летняя Елизавета II и 99-летний Филипп позируют в одной из комнат Виндзорского замка. Королева предстала на снимке в платье светло-сиреневого цвета и с жемчужными украшениями, а ее супруг был одет в серые брюки, черный пиджак и белую рубашку с галстуком. 

На свежем кадре пара сидела на диване и с улыбками на лице рассматривала подарок от правнуков, детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи подготовили для Елизавета II и Филиппа трогательную самодельную открытку.

“Эта новая фотография была выпущена по случаю 73-й годовщины свадьбы королевы и герцога Эдинбургского. На фотографии Ее Величество и Его Королевское Высочество смотрят на юбилейную открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также другие открытки и письма, отправленные доброжелателями. Фотография была сделана в Дубовой комнате Виндзорского замка в начале этой недели“, - говорится в описании к публикации.

Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы
Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы
instagram.com/theroyalfamily

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Теги: Елизавета II, Принц Филипп
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  20.11.2020, 11:13
Оценка:  0
гость
По виду деда он должен был уже сдохнуть 10лет назад. Это дракула во плоти.
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