Елизавета II и принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы: Новое фото пары
В пятницу, 20 ноября, королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский, принц Филипп отмечают 73-ю годовщину со дня их свадьбы. По случаю знаменательной даты Букингемский дворец выпустил новую фотографию супругов.
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Так, на официальных страницах королевской семьи появилось фото, где 94-летняя Елизавета II и 99-летний Филипп позируют в одной из комнат Виндзорского замка. Королева предстала на снимке в платье светло-сиреневого цвета и с жемчужными украшениями, а ее супруг был одет в серые брюки, черный пиджак и белую рубашку с галстуком.
На свежем кадре пара сидела на диване и с улыбками на лице рассматривала подарок от правнуков, детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи подготовили для Елизавета II и Филиппа трогательную самодельную открытку.
“Эта новая фотография была выпущена по случаю 73-й годовщины свадьбы королевы и герцога Эдинбургского. На фотографии Ее Величество и Его Королевское Высочество смотрят на юбилейную открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, а также другие открытки и письма, отправленные доброжелателями. Фотография была сделана в Дубовой комнате Виндзорского замка в начале этой недели“, - говорится в описании к публикации.
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