Памяти Армена Джигарханяна: 20 искрометных цитат актера

Утром 14 ноября стало известно о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна.

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В честь Армена Джигарханяна Ivona собрала его самые остроумные, мудрые высказывания и афоризмы из книг и монологов сатирика, которые разошлись на цитаты и не теряют своей актуальности не один десяток лет.

Дети запоминают не слова — они запоминают поступки. Если целый час читать ребенку лекцию, а потом перед ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались.

Главное, чем мы живем, — это страх. Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают

Самое главное — это любить людей. Любить и всё. А это трудно. Вы думаете, что это легко, а вы попробуйте — у вас не получится.

У телевидения, журналов, фильмов сейчас главная задача — никого не обеспокоить. Они же чем занимаются сегодня? Убаюкиванием разума.

Когда общество не имеет идеалов — театр ему не нужен.

Умер Армен Джигарханян Кадр из фильма

Жизнь - такая сложная вещь. Поэтому слава богу, что мы об этом думаем. Жизнь сюда повернулась, туда повернулась. Ее нельзя просчитать логически, дать готовый ответ.

Вы начинаете любить не конкретного человека, а свою фантазию о нем. Вот там мы и живем.

Человек должен плакать, смеяться, независимо от того мужчина это или женщина. У меня была замечательная мама, которая спрашивала у меня: «Можно я поплачу немножко?».

Мы имеем то, что мы заслуживаем.

Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге.

В искусстве не должно быть снисхождения, не можешь — уходи.

Умер Армен Джигарханян Кадр из фильма

У нас внутри образуются какие-то пустоты, и мы их заполняем. Один в карты играет, у меня — животные.

Говорят, что героизм — это способность пренебречь своими интересами. Но пренебрегать своими интересами, если ты от этого страдаешь — не героизм, а жертва.

Если хочешь понять, что у тебя творится в голове, в сердце, — читай и слушай классиков.“

Понимаете, ничего поделать с этим не могу — очень люблю видеть себя на экране.

Не всякое рукопожатие есть признак дружбы.

Человек должен быть солидным в своём ожидании жизненного успеха. Не нужно метаться.

Всё, чем горжусь в жизни, не давалось мне легко.

Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге.

Гораздо меньше на земле армян.

Ранее мы писали, что умер украинский артист и композитор Филипп Левшин.

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