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Брат принцессы Дианы показал, как она выглядела в 6-летнем возрасте

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Младший брат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер опубликовал фото 53-летней давности.
Брат принцессы Дианы показал, как она выглядела в 6-летнем возрасте
Брат принцессы Дианы показал, как она выглядела в 6-летнем возрасте
Getty Images

Младший брат принцессы Дианы, журналист и писатель Чарльз Спенсер, который летом сообщил о помолвке своей дочери, поделился редкой фотографией с знаменитой сестрой. 

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На своей странице в Twitter 9-й граф Спенсер опубликовал детский снимок, сделанный в 1967 году. На архивном кадре 3-летний Чарльз в синих шортах и футболке-поло позировал с 6-летней Дианой. Будущая принцесса Уэльская предстала в полосатом платье с белым воротником. Брат покойной леди Ди решил оставить фото без подписи.

Принцесса Диана с братом Чарльзом
Принцесса Диана с братом Чарльзом
Скриншот

Ранее мы раскрыли малоизвестные факты из жизни принцессы Дианы.

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Теги: принцесса Диана, Чарльз Спенсер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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