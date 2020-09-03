Герцоги Сассекские подписали многолетний контракт с Netflix

Меган Маркл и принц Гарри будут создавать фильмы и сериалы для американской стриминговой платформы Netflix.

Британский принц Гарри и его супруга, экс-актриса сериала “Форс-мажоры“ Меган Маркл решили начать продюсерскую карьеру. Пара основала компанию, которая будет заниматься разработкой документальных и художественных фильмов, а также разнообразных сериалов и шоу.

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Как пишет The New York Times, бывшие члены королевской семьи уже подписали многолетний контракт с популярной американской стриминговой платформой Netflix. Сейчас Меган и Гарри работают над сериалом о природе и мультсериале о вдохновляющих женщинах.

“Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который не только информирует, но и дает надежду. Как молодым родителям, создание вдохновляющих семейных программ важно для нас. Беспрецедентный охват Netflix поможет нам делиться впечатляющим контентом, который разблокирует действия“, - говорится в заявлении герцогов Сассекских.

Ранее мы писали, что Меган Маркл впервые показала свой дом в Калифорнии.

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