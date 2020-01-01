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Стало известно, какой подарок принц Гарри сделал Меган Маркл в честь ее 39-летия

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4 августа герцогиня Сассекская отметила день рождения.
Стало известно, какой подарок принц Гарри сделал Меган Маркл в честь ее 39-летия
Стало известно, какой подарок принц Гарри сделал Меган Маркл в честь ее 39-летия
Getty Images

Во вторник, 4 августа, супруга британского принца Гарри, бывшая звезда сериалов Меган Маркл отметила день рождения. Герцогине Сассекской исполнилось 39 лет.

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Изданию Us Weekly выяснило, как знаменитость провела этот день и какой сюрприз ей подготовил муж. Как сообщает СМИ, принц Гарри решил сам приготовить три блюда для праздничного ужина, однако без помощи тещи Дории Редлан не обошлось.

Кроме того, муж именинницы заказал огромный шоколадный торт и украсил дом воздушными шарами. А после ужина Гарри преподнес Меган ожерелье, дизайн которого разработал сам. Также он подарил Маркл их совместную фотографию в рамке, которую также сам сделал.

Отметим, что на время ужина годовалого сына герцогов Сассекских забрала к себе мама Меган, чтобы пара смогла остаться наедине.

Ранее мы писали, как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри
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Источник: Ivоna bigmir)net

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