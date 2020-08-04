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Жене принца Гарри - 39!: Как королевская семья поздравила Меган Маркл

Комментариев: 1
4 августа герцогиня Сассекская отмечает день рождения.
Жене принца Гарри - 39!: Как королевская семья поздравила Меган Маркл
Жене принца Гарри - 39!: Как королевская семья поздравила Меган Маркл
Getty Images

Сегодня, 4 августа, жена британского принца Гарри, бывшая телезвезда Меган Маркл отмечает день рождения. Герцогине Сассекской исполняется 39 лет. По случаю праздника родственники ее супруга из королевской семьи поделились в соцсетях снимками с именинницей, дополнив их милыми пожеланиями .

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Так, на официальной странице Кенсингтонского дворца (резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон) появился архивный кадр, где Меган запечатлена во время общения с маленькой поклонницей.

“Желаем герцогине Сассексской  счастливого дня ​​рождения! 🎂🎈“, - написали герцоги Кембриджские.

Как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Скриншот

В аккаунте Кларенс-Хаус (резиденции принца Чарльза и его супруги Камиллы) был опубликован портретный снимок именинницы, где она мило улыбается.

“С днем рождения, герцогиня Сассекская🎈“, - говорится в описании к фото.

Как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Скриншот

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Елизавета II тоже поздравила жену внука с 39-м днем рождения. На официальной странице королевской семьи Великобритании разместили фото с первого совместного мероприятия королевы с Маркл. Кадр был сделан в 2018 году во время поездки в Честер.

“🎂🎈Поздравляем герцогиню Сассексскую с днем ​​рождения! 📸 Королева и герцогиня изображены во время совместного визита в Честер в 2018 году“, - говорится в публикации.

Как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Как королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Скриншот

Напомним, ранее Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри, Елизавета II, принц Чарльз, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  04.08.2020, 16:18
Оценка:  0
pусский
Российская разведка - лучшая разведка в мире, и я точно знаю, как её поздравили - пописали Меган в чашку с чаем, затем торжественно вручили - это тонкий британский юмор!
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