Вечеринка в период пандемии: Как Меган Маркл отметит день рождения

4 августа жене принца Гарри исполнится 39 лет.

Вечеринка в период пандемии: Как Меган Маркл отметить день рождения Getty Images

Уже совсем скоро бывшая звезда сериала “Форс-мажоры“ и жена британского принца Гарри, Меган Маркл отметит день рождения. 4 августа герцогине Сассекской исполнится 39 лет.

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Британским СМИ удалось узнать, как проведет этот день именинница. Так, издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщает, что Меган планирует устроить небольшую вечеринку за пределами Лос-Анджелеса, в маленьком городке Монтесито.

Отмечается, что на праздник Маркл пригласит ограниченное количество гостей из-за пандемии коронавируса. Вечеринка пройдет на свежем воздухе. А накануне празднования всем приглашенным сделают экспресс-тесты на Covid-19.

Напомним, ранее Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи.

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