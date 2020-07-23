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Вечеринка в период пандемии: Как Меган Маркл отметит день рождения

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4 августа жене принца Гарри исполнится 39 лет.
Вечеринка в период пандемии: Как Меган Маркл отметить день рождения
Вечеринка в период пандемии: Как Меган Маркл отметить день рождения
Getty Images

Уже совсем скоро бывшая звезда сериала “Форс-мажоры“ и жена британского принца Гарри, Меган Маркл отметит день рождения. 4 августа герцогине Сассекской исполнится 39 лет.

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Британским СМИ удалось узнать, как проведет этот день именинница. Так, издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера сообщает, что Меган планирует устроить небольшую вечеринку за пределами Лос-Анджелеса, в маленьком городке Монтесито.

Отмечается, что на праздник Маркл пригласит ограниченное количество гостей из-за пандемии коронавируса. Вечеринка пройдет на свежем воздухе. А накануне празднования всем приглашенным сделают экспресс-тесты на Covid-19.

Напомним, ранее Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  23.07.2020, 17:58
Оценка:  0
pусский
Она сраная пиздюха!
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