В День отца Кенсингтонский дворец представил новые фото принца Уильяма с детьми

Сегодня принцу Уильяму также исполнилось 38 лет.

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Сегодня, 21 июня, принцу Уильяму исполнилось 38 лет. Во многих странах в это воскресенье также отмечается День отца. По этому случаю Кенсингтонский дворец представил новые снимки герцога Кембриджского с детьми.

На фото, которые были сделаны Кейт Миддлтон, Уильям запечатлен со своими детьми: шестилетним принцем Джорджем, пятилетней принцессой Шарлоттой и двухлетним принцем Луи.

Кадр был размещен в официальном Инстаграм Кенсингтонского дворца.

Фотографии были сделаны в Анмер-Холле, загородном поместье семьи, где они находятся на самоизоляции в течение последних нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы.

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