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Герцогам Сассекским не удалось зарегистрировать торговую марку, названную в честь сына

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Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации Archewell.
Герцогам Сассекским не удалось зарегистрировать торговую марку, названную в честь сына
Герцогам Сассекским не удалось зарегистрировать торговую марку, названную в честь сына
Getty Images

У британского принца Гарри и его супруги, экс-актрисы Меган Маркл, которые уже около трех месяцев не являются членами королевской семьи, возникли трудности с созданием новых проектов.

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Еще весной супруги подали заявление на регистрацию торговой марки Archewell, названной в честь их годовалого сына Арчи. По сообщениям британских СМИ, герцоги Сассекские не подписали все документы вовремя и не оплатили необходимые пошлины. Поэтому им отказали в регистрации организации.

Кроме того, описание деятельности Archewell назвали расплывчатым. В заявлении Меган и Гарри не объяснили, кому именно планируют оказывать помощь. Теперь супругам и их юристу нужно переделать документы до августа.

Напомним, ранее Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри
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Источник: Ivona bigmir)net

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