Герцогам Сассекским не удалось зарегистрировать торговую марку, названную в честь сына

Меган Маркл и принцу Гарри отказали в регистрации Archewell.

У британского принца Гарри и его супруги, экс-актрисы Меган Маркл, которые уже около трех месяцев не являются членами королевской семьи, возникли трудности с созданием новых проектов.

Читай также: В Сети показали архивное видео, где Меган Маркл рассказывает, как подвергалась расизму

Еще весной супруги подали заявление на регистрацию торговой марки Archewell, названной в честь их годовалого сына Арчи. По сообщениям британских СМИ, герцоги Сассекские не подписали все документы вовремя и не оплатили необходимые пошлины. Поэтому им отказали в регистрации организации.

Кроме того, описание деятельности Archewell назвали расплывчатым. В заявлении Меган и Гарри не объяснили, кому именно планируют оказывать помощь. Теперь супругам и их юристу нужно переделать документы до августа.

Напомним, ранее Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.