Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
В пятницу, 19 июня наследница шведского престола, кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль отметят десятую годовщину свадьбы.
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Накануне праздника королевская семья решила выпустить новые портреты супругов. Свежие снимки пары появились на официальных страницах в Facebook и Instagram. Фотографом выступила Элизабет Толл. Фотосессия состоялась в дворце Хага.
На первом фото кронпринцесса позировала в темно-синем платье и в бриллиантовой диадеме. Еще на двух снимках она запечатлена в нежно-розовом платье и наряде кремового оттенка.
Отметим, что 19 июня, годовщину свадьбы также отпразднуют родители Виктории. Король Карл XVI Густав и королева Сильвия состоят в браке 44 года.
Напомним, ранее шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы.
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