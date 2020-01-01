Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы

Комментариев: 0
Королевская семья Швеции опубликовала новые портреты наследницы престола и ее супруга Даниэля.
Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
Getty Images

В пятницу, 19 июня наследница шведского престола, кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль отметят десятую годовщину свадьбы. 

Читай также: Букингемский дворец опубликовал архивные фото Елизаветы II и ее мужа

Накануне праздника королевская семья решила выпустить новые портреты супругов. Свежие снимки пары появились на официальных страницах в Facebook и Instagram. Фотографом выступила Элизабет Толл. Фотосессия состоялась в дворце Хага.

На первом фото кронпринцесса позировала в темно-синем платье и в бриллиантовой диадеме. Еще на двух снимках она запечатлена в нежно-розовом платье и наряде кремового оттенка.

Отметим, что 19 июня, годовщину свадьбы также отпразднуют родители Виктории. Король Карл XVI Густав и королева Сильвия состоят в браке 44 года.

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
скриншот

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
скриншот

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
скриншот

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы
скриншот

Напомним, ранее шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: королевская семья Швеции, кронпринцесса Виктория
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь