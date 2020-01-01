Королевская семья Швеции опубликовала новые портреты наследницы престола и ее супруга Даниэля.

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы Getty Images

В пятницу, 19 июня наследница шведского престола, кронпринцесса Виктория и ее муж Даниэль отметят десятую годовщину свадьбы.

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Накануне праздника королевская семья решила выпустить новые портреты супругов. Свежие снимки пары появились на официальных страницах в Facebook и Instagram. Фотографом выступила Элизабет Толл. Фотосессия состоялась в дворце Хага.

На первом фото кронпринцесса позировала в темно-синем платье и в бриллиантовой диадеме. Еще на двух снимках она запечатлена в нежно-розовом платье и наряде кремового оттенка.

Отметим, что 19 июня, годовщину свадьбы также отпразднуют родители Виктории. Король Карл XVI Густав и королева Сильвия состоят в браке 44 года.

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы скриншот

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы скриншот

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы скриншот

Кронпринцесса Виктория и ее муж показали новые кадры в честь годовщины свадьбы скриншот

Напомним, ранее шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы.

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