Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы
Единственный сын короля Швеции Карла XVI Густава, принц Карл Филипп и его супруга, бывшая модель София Хелльквист отпраздновали пятую годовщину свадьбы. Влюбленные поженились13 июня 2015 года.
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По случаю знаменательного события на официальной странице супругов в Инстаграм появилась подборка ранее неопубликованных фотографий со свадебной церемонии. На снимках показаны детали подготовки королевского дворца к торжеству.
“Однажды каждый человек должен сделать решающий выбор; выбор, который решает все ваше будущее и зависит от того, кто вы есть, и прежде всего от того, кем вы хотите быть. И часто этот выбор требует смелости. Смелость - это не выбирать легкий путь только потому, что это легко, а оставаться на сложном пути, потому что это правильно. Сегодня мы отмечаем пятилетие свадьбы ❤️“, - говорится в описании к праздничным фото.
Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с детьми.
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