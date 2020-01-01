Сын шведского короля и его супруга София отметили пятую годовщину свадьбы.

Единственный сын короля Швеции Карла XVI Густава, принц Карл Филипп и его супруга, бывшая модель София Хелльквист отпраздновали пятую годовщину свадьбы. Влюбленные поженились13 июня 2015 года.

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По случаю знаменательного события на официальной странице супругов в Инстаграм появилась подборка ранее неопубликованных фотографий со свадебной церемонии. На снимках показаны детали подготовки королевского дворца к торжеству.

“Однажды каждый человек должен сделать решающий выбор; выбор, который решает все ваше будущее и зависит от того, кто вы есть, и прежде всего от того, кем вы хотите быть. И часто этот выбор требует смелости. Смелость - это не выбирать легкий путь только потому, что это легко, а оставаться на сложном пути, потому что это правильно. Сегодня мы отмечаем пятилетие свадьбы ❤️“, - говорится в описании к праздничным фото.

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Шведский принц Карл Филипп поделился ранее неопубликованными кадрами со свадьбы Скриншот

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с детьми.

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