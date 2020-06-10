Мужу Елизаветы II - 99!: Интересные факты из биографии герцога Эдинбургского

10 июня принц Филипп отмечает день рождения.

В среду, 10 июня, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп отмечает день рождения. Принцу исполняется 99 лет.

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По случаю праздника Букингемский дворец уже представил новую фотографию именинника. А Ivona предлагает узнать еще и самые интересные факты о принце Филиппе.

Интересные факты из биографии мужа Елизаветы II:

Филипп родился в 1921 году на греческом острове Корфу. Он был единственным сыном греческого принца Андрея.

Принц является правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I. Таким образом, у него были родственные связи с датским домом Глюксбургов, гессенским родом Баттенбергов и российской династией Романовых.

Герцог Эдинбургский instagram.com/theroyalfamily

В 1922 году семья Филиппа переехала в Париж после изгнания из Греции. Начиная из школьного возраста, принц жил в родственников в Лондоне. Позже он учился в школах Германии, Шотландии и в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. После выпуска принимал участие во Второй мировой войне на Военно-морском флоте.

Считается, что Филипп и Елизавета познакомились еще в 1934 году, а полюбили друг друга после посещения будущей королевой военно-морского колледжа в Дартмуте в 1939-м. Их свадьба состоялась 20 ноября 1947 года.

Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа instagram.com/theroyalfamily

Перед заключением брака Филипп принял фамилию Маунтбаттен (английскую версию фамилии матери - Баттенберг) и перешел из греческого православия в англиканство. Кроме того, он отказался от титулов “принц Греческий“ и “принц Датский“ и принял британское подданство. Король Георг VI накануне заключения брака присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Читай также: Стало известно, почему Кейт Миддлтон носит три кольца на безымянном пальце Многие выступали против свадьбы потому, что принц Филипп был православным, не имел денег, а его сестры вышли замуж за немецких принцев, которые были сторонниками нацистов.

Многие выступали против свадьбы потому, что принц Филипп был православным, не имел денег, а его сестры вышли замуж за немецких принцев, которые были сторонниками нацистов. После церемонии бракосочетания резиденцией пары стал Кларенс-хаус, но с 1946 до 1953 года герцог Эдинбургский находился в основном в Мальте, где проходил службу как офицер Королевского флота. Поэтому принцесса Елизавета жила с ним на Мальте с 1949 до 1951 год.

Мужу Елизаветы II - 99!: Интересные факты из биографии герцога Эдинбургского Getty Images

Читай также: 67 лет со дня коронации Елизаветы II - дворец добавил яркие архивные фото После коронации жены в 1953 году, принц Филипп завершил службу на Военно-морском флоте и полностью посвятил себя службе королевской семьи, выполняя многочисленные церемониальные и благотворительные обязанности. Он стал покровителем около 800 организаций. Был президентом Международной федерации конного спорта и Всемирного фонда дикой природы. Официально он завершил свою общественную деятельность в 2017 году в возрасте 95 лет.

Мужу Елизаветы II - 99!: Интересные факты из биографии герцога Эдинбургского Getty Images

В этом году королева Елизавета II и ее муж отпразднуют 73-ю годовщину свадьбы. У пары есть четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков.

Отметим, что Елизавета II и герцог Эдинбургский - четвероюродные брат и сестра. У них общие прабабушка и прадедушка - король Дании Кристиан IX и его жена Луиза Гессен-Кассельская. Также они оба являются праправнуками королевы Великобритании Виктории и принца-консорта Альберта Саксен-Кобург-Готского.

Дети Елизаветы II и принца Филиппа pinterest.com

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с детьми.

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