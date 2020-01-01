Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Королевская семья опубликовала новое фото Елизаветы II и ее мужа

Комментариев: 0
Новый кадр вышел по случаю 99-летия принца Филиппа.
Королевская семья опубликовала новое фото Елизаветы II и ее мужа
Королевская семья опубликовала новое фото Елизаветы II и ее мужа
Getty Images

В среду, 10 июня, муж британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп отмечает день рождения. Ему исполняется 99 лет. По случаю праздника Букингемский дворец выпустил новую фотографию королевской четы. 

Читай также: Елизавета II в кино: Лучшие фильмы и сериалы о британской королеве t

На свежем кадре Елизавета II и Филипп позируют возле Виндзорского дворца, где они сейчас проводят карантин. Королева запечатлена в голубом платье с цветочным принтом и жемчужном ожерелье. А именинник предстал в черном пиджаке, серых брюках и белой рубашке с полосатым галстуком. 

“Эта новая фотография герцога Эдинбургского и королевы была сделана на прошлой неделе в Виндзорском замке в честь 99-летия Его Королевского Высочества“, - говорится в публикации.

Королевская семья опубликовала новое фото Елизаветы II и ее мужа
Королевская семья опубликовала новое фото Елизаветы II и ее мужа
Скриншот

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с детьми.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Елизавета II, герцог Эдинбургский, Принц Филипп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь