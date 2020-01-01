Новый кадр вышел по случаю 99-летия принца Филиппа.

В среду, 10 июня, муж британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп отмечает день рождения. Ему исполняется 99 лет. По случаю праздника Букингемский дворец выпустил новую фотографию королевской четы.

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На свежем кадре Елизавета II и Филипп позируют возле Виндзорского дворца, где они сейчас проводят карантин. Королева запечатлена в голубом платье с цветочным принтом и жемчужном ожерелье. А именинник предстал в черном пиджаке, серых брюках и белой рубашке с полосатым галстуком.

“Эта новая фотография герцога Эдинбургского и королевы была сделана на прошлой неделе в Виндзорском замке в честь 99-летия Его Королевского Высочества“, - говорится в публикации.

Королевская семья опубликовала новое фото Елизаветы II и ее мужа Скриншот

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новое фото с детьми.

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