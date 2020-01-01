Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи

Комментариев: 0
Месяц назад первенцу принца Гарри и Меган Маркл исполнился один год.
Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи
Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи
Скриншот из видео

Читай также: 45-летняя Хлоя Севиньи показала первый кадр с новорожденным сыном

Сыну принца Гарри и Меган Маркл месяц назад исполнился один год. Маленький Арчи радует своих родителей и уже сказал первые слова, пишет издание Us Weekly. 
Согласно информации инсайдеров, первенец растет открытым миру и обожает, когда вокруг него много людей.

Сейчас малыш уже начал говорить, чем безумно порадовал своих знаменитых родителей. Первыми словами Арчи были “папа“, “мама“, “книга“ и “собака“.

Он очень общительный малыш. Он становится таким счастливым, когда вокруг него появляется много людей, - говорит источник.

С возрастом существенно изменились и развлечения королевского отпрыска. Сейчас он обожает строить что-то из кубиков и даже охотно играет в прятки. Кроме того, источники рассказали, какие эмоции у мальчика вызывает его отец. Когда Арчи видит принца Гарри, он всегда в восторге и сразу просится на руки.

Ранее в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Меган Маркл, дети звезд, Арчи Харрисон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь