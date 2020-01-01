Меган Маркл рассекретила первые слова своего сына Арчи

Месяц назад первенцу принца Гарри и Меган Маркл исполнился один год.

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Сыну принца Гарри и Меган Маркл месяц назад исполнился один год. Маленький Арчи радует своих родителей и уже сказал первые слова, пишет издание Us Weekly.

Согласно информации инсайдеров, первенец растет открытым миру и обожает, когда вокруг него много людей.

Сейчас малыш уже начал говорить, чем безумно порадовал своих знаменитых родителей. Первыми словами Арчи были “папа“, “мама“, “книга“ и “собака“.

Он очень общительный малыш. Он становится таким счастливым, когда вокруг него появляется много людей, - говорит источник.

С возрастом существенно изменились и развлечения королевского отпрыска. Сейчас он обожает строить что-то из кубиков и даже охотно играет в прятки. Кроме того, источники рассказали, какие эмоции у мальчика вызывает его отец. Когда Арчи видит принца Гарри, он всегда в восторге и сразу просится на руки.

Ранее в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.

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