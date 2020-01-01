Елизавете II придется выплатить долг принца Эндрю

На среднего сына британской королевы подали в суд из-за долгов.

Второй сын британской королевы Елизаветы II, 60-летний принц Ендрю попал в очередной скандал. На герцога Йоркского, которого ранее обвинили в сексуальных связях с несовершеннолетними, подали в суд из-за долгов.

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Как пишут западные СМИ, в 2014 году принц решил купить шале в швейцарских Альпах за 34 млн долларов. Однако, он выплатил только две трети суммы. Бывшая владелица дома Изабель де Рувр через суд требует оставшуюся часть. Отмечается, что полную сумму женщина должна была получить еще в декабре 2019 года.

По информации инсайдеров, Елизавета II планирует сама погасить долг сына в 12 миллионов долларов. Представители Букингемского дворца подтвердили, что между принцем Эндрю и Изабель де Рувр продолжаются споры вокруг недвижимости. Однако, той факт, будет ли Елизавета II выплачивать долг за сына, которого лишили королевской зарплаты, Дворец решил не комментировать.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис отменила свадьбу с итальянским миллиардером.

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