67 лет со дня коронации Елизаветы II - дворец добавил яркие архивные фото

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В Сети появились яркие кадры с коронации правящей королевы Великобритании Елизаветы II. Фото опубликовали на официальной странице королевской резиденции в Инстаграм.

Коронация Елизаветы II состоялась 67 лет назад. На фото можно увидеть молодую королеву, которой на тот момент было 27 лет, одетую соответственно традициям, а также ее супруга Филиппа, герцога Эдинбургского. В публикации отметили, что церемония коронации проходила в Вестминстерском аббатстве и длилась около 3 часов.

Сегодня исполняется 67 лет со дня коронации королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II была коронована 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве. Ее Величество была тридцать девятым сувереном, который был коронован в Вестминстерском аббатстве, где проходила каждая коронация с 1066 года.

Несмотря на повод для празднования, «Коронация королевы» была торжественной религиозной церемонией, которая длилась почти три часа. Служение практически не изменилось на протяжении более 1000 лет.

Взгляните на нашу историю, чтобы увидеть, что произошло в День коронации! 📷 - написали в публикации.