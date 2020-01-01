Tatler опубликовал критикующую статью о герцогине Кембриджской.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены подать в суд на известный журнал - СМИ Getty Images

На прошлой неделе известный глянец о моде и светской жизни “Tatler“ презентовал обложку июльско-августовского номера. Главной героиней нового выпуска стала жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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На сайте журнала уже появилась статья из нового номера под заголовком “Екатерина Великая“. Однако публикация вызвала настоящую ярость Кенсингтонского дворца. Как пишут британские СМИ, герцоги Кембриджские требуют удалить материал и даже готовят иск в суд.

Дело в том, что автор статьи, журналистка Анна Пастернак написала, что из-за ухода Меган Маркл и принца Гарри на Кейт свалилось много дополнительной работы. Это стало причиной того, что у Миддлтон начались нервные срывы и появилось чувство, что она “загнанная в ловушку“.

Также в публикации отмечается, что у герцогини есть проблемы с пищевым поведением из-за чего она выглядит “опасно худой“.

“Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении“, - заявил источник, близкий к королевской семье.

Отметим, что главный редактор “Tatler“ Ричард Деннер утверждает, что в Кенсингтонском дворце знали заранее, о чем будет статья.

Кейт Миддлтон на обложке Tatler Скриншот

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон носит три кольца на безымянном пальце.

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