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Принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены подать в суд на известный журнал - СМИ

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Tatler опубликовал критикующую статью о герцогине Кембриджской.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены подать в суд на известный журнал - СМИ
Принц Уильям и Кейт Миддлтон намерены подать в суд на известный журнал - СМИ
Getty Images

На прошлой неделе известный глянец о моде и светской жизни “Tatler“ презентовал обложку июльско-августовского номера. Главной героиней нового выпуска стала жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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На сайте журнала уже появилась статья из нового номера под заголовком “Екатерина Великая“. Однако публикация вызвала настоящую ярость Кенсингтонского дворца. Как пишут британские СМИ, герцоги Кембриджские требуют удалить материал и даже готовят иск в суд.

Дело в том, что автор статьи, журналистка Анна Пастернак написала, что из-за ухода Меган Маркл и принца Гарри на Кейт свалилось много дополнительной работы. Это стало причиной того, что у Миддлтон начались нервные срывы и появилось чувство, что она “загнанная в ловушку“.

Также в публикации отмечается, что у герцогини есть проблемы с пищевым поведением из-за чего она выглядит “опасно худой“. 

“Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении“, - заявил источник, близкий к королевской семье.

Отметим, что главный редактор “Tatler“  Ричард Деннер утверждает, что в Кенсингтонском дворце знали заранее, о чем будет статья. 

Кейт Миддлтон на обложке Tatler
Кейт Миддлтон на обложке Tatler
Скриншот

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон носит три кольца на безымянном пальце.

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Теги: Кейт Миддлтон
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Источник: ivona)bigmir.net

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