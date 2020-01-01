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Кейт Миддлтон в белоснежном платье украсила обложку известного глянца

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Герцогиню Кембриджскую назвали "Екатериной Великой" в новом выпуске журнала "Tatler".
Кейт Миддлтон в белоснежном платье украсила обложку известного глянца
Кейт Миддлтон в белоснежном платье украсила обложку известного глянца
Getty Images

Известный британский журнал о моде и светской жизни “Tatler“ показал обложку июльско-августовского номера. Редакция глянца решила посвятить новый выпуск жене принца Уильяма - Кейт Миддлтон.

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На официальной странице “Tatler“ в Инстаграм появился снимок обложке, где герцогиня Кембриджская запечатлена в белом платье с обнаженным плечом от бренда Alexander McQueen. Свой наряд она дополнила туфлями со стразами, белый клатчем, браслет и серьгами. Отметим, что в таком образе Кейт блистала на церемонии вручения премии “BAFTA-2019“. Отметим, что выпуск о герцогини Кембриджской выйдет с заголовком “Екатерина Великая“.

“Ее звезда становится стратосферной, поскольку страна ищет в монархии моральное состояние: Ее Королевское Высочество Герцогиня Кембриджская коронована Екатериной Великой на обложке июля-августа“, - говорится в публикации.

Кейт Миддлтон украсила обложку известного глянца
Кейт Миддлтон украсила обложку известного глянца
Скриншот

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон носит три кольца на безымянном пальце.

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Теги: Кейт Миддлтон
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Источник: Ivona bigmir)net

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