Принц Гарри попросил у отца финансовой помощи - СМИ

Герцоги Сассекские попросили принца Чарльза оплатить их охрану.

В конце марта внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри и его жена Меган Маркл официально ушли из королевской семьи и начали самостоятельную жизнь в Канаде, а после в США.

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Однако, после переезда в Соединенные Штаты супруги оказались в затруднительном финансовом положении. У Гарри пока нет постоянной работы, Меган также получает выгодных предложений по съемкам. Кроме того, американские власти заявили, что государство не будет оплачивать охрану для бывших членов королевской семьи.

Усложняет финансовое положение пары и той факт, что они задолжали Великобритании более 2 млн фунтов за ремонт их британской резиденции Фрогмор-хаус. Поэтому принц Гарри решил обратиться за финансовой помощью к своему отцу, принцу Чарльзу.

Как сообщают британские СМИ со ссылкой на инсайдера, принц Чарльз согласился покрыть расходы на службу безопасности пары в Лос-Анджелесе. И теперь Гарри и Меган смогут начать оплачивать долг за строительные работы, что проводились за счет государственных средств.

Напомним, ранее королевская семья опубликовала редкие фото из архива принца Чарльза.

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