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Принц Гарри попросил у отца финансовой помощи - СМИ

Комментариев: 1
Герцоги Сассекские попросили принца Чарльза оплатить их охрану.
Принц Гарри попросил у отца финансовой помощи - СМИ
Принц Гарри попросил у отца финансовой помощи - СМИ
Getty Images

В конце марта внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри и его жена Меган Маркл официально ушли из королевской семьи и начали самостоятельную жизнь в Канаде, а после в США.

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Однако, после переезда в Соединенные Штаты супруги оказались в затруднительном финансовом положении. У Гарри пока нет постоянной работы, Меган также получает выгодных предложений по съемкам. Кроме того, американские власти заявили, что государство не будет оплачивать охрану для бывших членов королевской семьи.

Усложняет финансовое положение пары и той факт, что они задолжали Великобритании более 2 млн фунтов за ремонт их британской резиденции Фрогмор-хаус. Поэтому принц Гарри решил обратиться за финансовой помощью к своему отцу, принцу Чарльзу.

Как сообщают британские СМИ со ссылкой на инсайдера, принц Чарльз согласился покрыть расходы на службу безопасности пары в Лос-Анджелесе. И теперь Гарри и Меган смогут начать оплачивать долг за строительные работы, что проводились за счет государственных средств.

Напомним, ранее королевская семья опубликовала редкие фото из архива принца Чарльза.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл, принц Чарльз
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.05.2020, 15:59
Оценка:  0
гость
Эта Меган смогла оставить Гарри без титула и затащить в долги, но не смогла подработать пиздой в трудные времена, позор вонючей негритянке!
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