Королевская семья опубликовала редкие фото из архива принца Чарльза

Кларенс-хаус обнародовал детские снимки старшего сына Елизаветы II.

В Сети появились редкие фотографии со времен детства и юности старшего сына королевы Елизаветы II, принца Чарльза. Раритетные фото были обнародованы на официальной странице резиденции 71-летнего принца, Кларенс-хаус в Инстаграм.

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Кадры из архива королевской семьи были опубликованы по случаю участие принца в радиопередаче о классической музыке. В коротком ролике были показаны снимки с первого похода Чарльза в The Royal Opera вместе с бабушкой, королевой-матерью Елизаветой. По словам принца, ему тогда было 7 лет. Кроме того, в видео можно увидеть снимки, на которых наследнику трона два года, двадцать и тридцать лет.

“Я был полностью вдохновлен этим“, Его Королевское Высочество рассказал об одном из своих самых ранних воспоминаний о классической музыке, когда он впервые посетил @royaloperahouse в 7-летнем возрасте, в 1956 году со своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой.

Напомним, ранее принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи.

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