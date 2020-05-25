Королевская семья опубликовала редкие фото из архива принца Чарльза
В Сети появились редкие фотографии со времен детства и юности старшего сына королевы Елизаветы II, принца Чарльза. Раритетные фото были обнародованы на официальной странице резиденции 71-летнего принца, Кларенс-хаус в Инстаграм.
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Кадры из архива королевской семьи были опубликованы по случаю участие принца в радиопередаче о классической музыке. В коротком ролике были показаны снимки с первого похода Чарльза в The Royal Opera вместе с бабушкой, королевой-матерью Елизаветой. По словам принца, ему тогда было 7 лет. Кроме того, в видео можно увидеть снимки, на которых наследнику трона два года, двадцать и тридцать лет.
“Я был полностью вдохновлен этим“, Его Королевское Высочество рассказал об одном из своих самых ранних воспоминаний о классической музыке, когда он впервые посетил @royaloperahouse в 7-летнем возрасте, в 1956 году со своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой.
“I was completely inspired by it” . 🎧 His Royal Highness recalls one of his earliest memories of classical music, when he first visited @royaloperahouse, aged just seven, in 1956 with his grandmother, Queen Elizabeth The Queen Mother. Tonight at 8pm, the first of two special programmes on @classicfm, featuring The Prince of Wales, will be aired. Each piece of music, chosen personally by His Royal Highness, has been recorded by a range of his musical patronages across the UK. 🎶 . Listen to HRH on Classic FM following the link in our bio.
Напомним, ранее принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи.
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