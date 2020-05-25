Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Королевская семья опубликовала редкие фото из архива принца Чарльза

Комментариев: 0
Кларенс-хаус обнародовал детские снимки старшего сына Елизаветы II.
Королевская семья опубликовала редкие фото из архива принца Чарльза
Королевская семья опубликовала редкие фото из архива принца Чарльза
Getty Images

В Сети появились редкие фотографии со времен детства и юности старшего сына королевы Елизаветы II, принца Чарльза. Раритетные фото были обнародованы на официальной странице резиденции 71-летнего принца, Кларенс-хаус в Инстаграм.

Читай также: Стало известно, как герцоги Сассекские отметили вторую годовщину свадьбы

Кадры из архива королевской семьи были опубликованы по случаю участие принца в радиопередаче о классической музыке. В коротком ролике были показаны снимки с первого похода Чарльза в The Royal Opera вместе с бабушкой, королевой-матерью Елизаветой. По словам принца, ему тогда было 7 лет. Кроме того, в видео можно увидеть снимки, на которых наследнику трона два года, двадцать и тридцать лет.

“Я был полностью вдохновлен этим“, Его Королевское Высочество рассказал об одном из своих самых ранних воспоминаний о классической музыке, когда он впервые посетил @royaloperahouse в 7-летнем возрасте, в 1956 году со своей бабушкой, королевой-матерью Елизаветой.

Напомним, ранее принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: принц Чарльз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь