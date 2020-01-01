Эксперт рассказал о скрытом смысле колец герцогини Кембриджской.

Стало известно, почему Кейт Миддлтон носит три кольца на безымянном пальце Getty Images

Известный эксперт по ювелирных изделиях Джошуа Джеймc раскрыл тайное значения колец будущей королевы Великобритании, супруги принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Как пишут британские СМИ, герцогиня Кембриджская носит сразу три кольца на безымянном пальце и одевает их в определенном порядке.

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Так, по словам ювелира Джеймса первым Кейт надевает обручальное кольцо. Это золотое украшение принц Уильям получил от своей бабушки Елизаветы II и в день свадьбы преподнес Миддлтон.

Вторым на пальце герцогини располагается золотое кольцо с сапфиром и бриллиантами за 300 тысяч фунтов стерлингов, которое ранее принадлежало принцессе Диане. Этот аксессуар принц Уильям подарил Кейт в день их помолвки.

Еще одно кольцо Уильям преподнес жене в 2013 году по случаю рождения первенца - принца Джорджа. Украшение является символом бесконечности.

Почему Кейт Миддлтон носит три кольца на безымянном пальце Getty Images

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