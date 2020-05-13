Наследные великие герцоги Люксембурга показали новорожденного сына

Наследник трона Люксембурга Гийом и его жена Стефания опубликовали кадры с первенцем.

В воскресенье, 10 мая, старший сын Великого герцога Люксембурга Анри, наследный великий герцог Гийом и его жена Стефания впервые стали родителями. У пары родился сын Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом.

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Спустя три дня после родов 36-летняя Стефания и 38-летний Гийом представили своего первенца публике. Так, на официальной странице Великогерцогского дома в Инстаграм появились кадры из семейной фотосессии, а также фото и видео с выписки из роддома.

“Откройте для себя самые первые снимки, полные нежности, Его Королевского Высочества принца Шарль в окружении его родителей в родильном доме великой герцогини Шарлотты“, - говорится в первой публикации.

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

“Наследная пара и их новорожденный ребенок, принц Шарль, впервые позировали в качестве семьи перед тем, как покинуть роддом имени великой герцогини Шарлотты, чтобы вернуться втроем в замок Фишбах“, - говорится в описании к других кадрам.

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

Гийом и Стефания Люксембургские показали новорожденного сына Скриншот

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