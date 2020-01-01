В новой картине покажут, что подтолкнуло принца Гарри и Меган Маркл уйти из королевской семьи.

"Побег из дворца": О герцогах Сассекских снимут третий фильм Getty images

Американский канал Lifetime снимет еще один фильм о принце Гарри и его жене, экс-звезде сериала “Форс-мажоры“ Меган Маркл. Третья часть истории о жизни герцогов Сассекских получит название “Гарри и Меган: Побег из дворца“ (Harry & Meghan: Escaping the Palace).

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Новая картина расскажет об уходе пары из королевской семьи, переезде в Канаду и США, а также о начале финансовой независимости. Дата выхода фильма и актерский состав пока не сообщается.

Отметим, что в первом фильме “Гарри и Меган: королевский роман“ главные роли сыграли Мюррей Фрейзер и Париса Фитц-Хенли. А во второй ленте “Гарри и Меган: Становление королевской пары“ роли герцогов Сассекских получили Чарли Филд и Тиффани Мари Смит.

Смотрите трейлеры предыдущих двух фильмов о принце Гарри и Меган Маркл:

“Гарри и Меган: Королевский роман“

“Гарри и Меган: Становление королевской пары“

Ранее сообщалось, что в новом фильме о принцессе Диане расскажут о ее четырех попытках суицида.

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