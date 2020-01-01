Наследная великая герцогиня Стефания впервые стала мамой

Наследная чета Люксембурга объявила о рождении первенца.

Старший сын Великого герцога Люксембурга Анри, наследный великий герцог Гийом и его жена Стефания впервые стали родителями. Об этом сообщается на официальной странице Великогерцогского Дома Люксембурга в Инстаграм.

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В воскресенье, 10 мая, в 5:13 у пары родился сын, который получил имя Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Малыш весит 3,190 кг, а его рост составляет 50 см. В публикации отмечается, что 36-летняя Стефания и 38-летний Гийом с нетерпением ждут возможности представить своего первенца публике.

“Наследный великий герцог и наследная великая герцогиня имеют огромную радость объявить о рождении своего сына в это воскресенье, 10 мая 2020 года, в 5:13 утра в роддоме имени великой герцогини Шарлотты в Люксембурге. Он будет носить имя Чарльз Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Ребенок весит 3,190 кг и имеет рост 50 см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Наследный великий герцог и наследная великая герцогиня очень хотят представить его народу“, - говорится в сообщении.

У наследной четы Люксембурга Гийома и Стефании родился сын Скриншот

Напомним, ранее в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.

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