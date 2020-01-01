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Принцесса Евгения готовится к рождению первенца - СМИ

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У Елизаветы II вскоре появится еще один правнук.
Принцесса Евгения готовится к рождению первенца - СМИ
Принцесса Евгения готовится к рождению первенца - СМИ
GettyImages

Внучка Елизаветы II, дочь герцога Йоркского Эндрю, принцесса Евгения беременна первенцем. Об радостном событии в королевской семье пишут британские СМИ со ссылкой на инсайдеров.

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Как отмечают источники, близкие к окружению принцессы, 30-летняя Евгения и ее 34-летний муж, английский бизнесмен Джек Бруксбэнк совсем скоро официально объявят о том, что впервые станут родителями. По данным СМИ, малыш появится на свет в конце весны или в начале лета. Первенец Евгении и Джека станет девятым правнуком королевы Елизаветы II.

Отметим, что подписчики принцессы заподозрили ее в беременности еще в конце прошлого года, когда она начала публиковать только селфи и архивные фото.

Принцесса Евгения готовится к рождению первенца
Принцесса Евгения готовится к рождению первенца
instagram.com/princesseugenie

Ранее принцесса Евгения и ее муж отпраздновали 10-ю годовщину отношений.

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Теги: принцесса Евгения, Джек Брусбэнк
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Источник: Ivona bigmir)net

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